國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普怒嗆加關稅！韓部長「緊急赴美」會盧特尼克　雙方談不出結論

▲▼南韓產業通商部長金正官緊急從加拿大飛抵華盛頓杜勒斯國際機場。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓產業通商部長金正官緊急從加拿大飛抵華盛頓杜勒斯國際機場。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

自從美國總統川普在社群平台開嗆，欲將南韓汽車汽車、木材、醫療藥品等關稅調回25%後，南韓產業通商部長金正官緊急從加拿大飛抵華府，與美國商務部長盧特尼克會面，針對美韓貿易與投資等議題進行談論，盼美方能理解南韓國會做法，但會後雙方仍未能達成結論。

根據《韓聯社》，金正官於美東時間29日下午5時抵達位於華府的美國商務部，與盧特尼克進行約一個多小時的談話，並於晚間6時24分走出商務部。會後，他向媒體表示，「我們討論了許多議題，明天早上將再次會面，目前尚未得出結論」。

對於現場記者詢問此次會談是否成功阻止美方提高關稅，金正官則回應，「這不是能夠簡單說明成功阻止、還是阻止失敗的話題」。至於雙方是否曾討論美國政府將於何時發佈聯邦公報，他也表示，「還沒有談到這個層面」。

▲▼2025年7月24日，美國商務部長盧特尼克在華府與南韓產業通商部長金正官會晤。（圖／VCG）

▲2025年7月24日，美國商務部長盧特尼克在華府與南韓產業通商部長金正官會晤。（圖／VCG）

在會議，金正官向盧特尼克清楚表達南韓將依照對美投資特別法以及韓美之間既有協議，履行對美投資承諾，並努力說服美方不要再次調高南韓關稅。他先前在抵達華府時也向媒體強調，「希望能夠避免（美方）對於我國（南韓）國內立法進度產生誤解，並清楚說明南韓政府對美合作與投資立場沒有任何改變。」

據悉，川普曾於26日宣布，將南韓汽車、木材、醫療藥品等產品關稅與其他對等關稅，調回至貿易談判前的25%。

《韓聯社》分析，表面理由是，南韓國會尚未完成必要的對美投資特別法立法，無法落實對美投資承諾。然而，南韓方面指出，該特別法只要在國會提出，即可依原協議降低關稅，且協議中未設定特別法的立法期限。外界普遍認為，美方此舉主要是對南韓投資推進速度過慢表達不滿，並施壓加快執行。

盧特尼克主導美國貿易及關稅政策，日前他出席由三星電子在華府國立亞洲藝術博物館所舉辦的「李健熙收藏」晚會時也公開表示，對美投資「並不是選項（option）」，強調期待南韓國會採取措施履行貿易協議。

