藍白有不同主張、但共同目標可合作　黃國昌喊拉下民進黨政府

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲昨拋出「藍白分」，但該「分」是指可以分工合作，不過仍引發外界聯想。對此，民眾黨主席黃國昌今（30日）說，他跟鄭麗文主席的溝通非常直接、非常順暢，民眾黨跟國民黨有不同的政策主張，但是在一些重要的目標上可以相互合作，「現在目前一個非常重要的目標，就是要拉下違憲亂政、一天到晚在分裂台灣、把台灣搞得四分五裂的民進黨政府」。

黃國昌說，拜託大家不要斷章取義，柯文哲說藍白分是什麼分？那不就分工合作嗎？你也知道他講的藍白分是分工合作，那這樣就好了。媒體下一個標，不管他後面那個「分」講的是分工合作，在無限想像不斷放大，其實沒有必要。

「我可以很率直地跟大家講，昨天鄭麗文主席接受趙少康大哥的訪問，我跟鄭麗文主席的溝通非常直接、非常順暢。」黃國昌說，他當面也跟鄭麗文主席講，兩黨在合作，為的是重要的目標、重要的政策、重要的願景。

黃國昌說，民眾黨跟國民黨有不同的政策主張，但是在一些重要的目標上，有共同的目標可以相互合作，「現在目前一個非常重要的目標，就是要拉下違憲亂政、一天到晚在分裂台灣、把台灣搞得四分五裂的民進黨政府」。

黃國昌表示，在這個目標下，兩黨有各自擅長的領域，大家在自己的工作崗位上把事情做好。兩邊都把自己的表現做好，最後加起來才會像三角形的兩邊一定大於第三邊，這個戰略戰術之前講得非常清楚，「那我跟鄭麗文主席面對面在當面溝通的時候，我也是做這樣子的表達，她也表示認同」。

黃國昌說，柯老大他講分工合作，講的一點都沒有錯，兩個不同的政黨，大家有不同的Priority、有不同重視的價值，分工合作把自己的做事做好，這才是現在最重要的事情。