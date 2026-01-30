　
社會 社會焦點 保障人權

空軍前上校處長張銘哲收134萬發展共諜組織　判刑11年定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲最高法院將空軍官校前上校處長張銘哲共諜案，判刑11年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

空軍官校前上校處長張銘哲，2019年起遭鍾姓台商吸收，為對岸情報單位蒐集機密、並發展共諜組織。張男除了先收取見面禮30萬元以外，之後更每月領取6萬5千元的工作費，前後收受134萬元。案經檢方偵查終結提起公訴，一審將張男重判16年。案經上訴，最高法院審理後，將張男判刑11年確定，其餘部分發回更審。

本案由高等檢察署台中分署分案偵辦，檢方當時鎖定鍾姓台商進行偵查，發現鍾男於2005年到大陸經商後，被對岸情報單位吸收，而後返台鎖定軍事人員進行滲透吸收。再透過關係認識時任空軍官校處長的張男。

2019年9月間，他安排張男赴峇里島旅遊，並在當地與3名解放軍高層見面。雙方一見面，張男就收下對方的見面禮1萬美金（新台幣30萬元），張男則告知對方自己的服役單位、家庭狀況等個人資料，宣誓效忠。

而後張男協助對方在台的情報工作，每個月收取1萬人民幣（新台幣6萬5千元），並交付空軍演習簡報、台美合作任務定位及軍內人事背景等敏感資訊，還蒐集台灣政黨、社會輿情資料。除了每個月固定薪資以外，張男遇到春節、端午、中秋，還有三節禮金可以領取。總計前前後後領取新台幣134萬元。

此外，鍾男也在2023年間企圖吸收空軍第三聯隊葉姓前科長，檢方懷疑葉男涉嫌於新加坡與解放軍高層見面，並依指示交付軍中工作證相片，並允諾協助吸收村里長、打探親友赴大陸招待等情事，前後收取約美金1萬元。全案於去年3月間偵查終結，檢方對鍾男、張男、葉男等3人提起公訴。

一審由高等法院台中分院審理，張男遭重判有期徒刑16年，鍾男因審理期間過世，法院下不受理判決，另外葉男涉案部分則獲判無罪。案件上訴最高法院，最高法院30日將張男發展共諜組織部分判刑11年定讞，另外刺探機密部分則撤銷發回台中高分院更審。

