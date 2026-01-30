找不到仇家火大！汽油潑友嗆燒死父子檔　暴走男重判6年6月

▲彰化暴走男對友人棍棒襲擊，還潑汽油掏打火機揚言「要你們父子作伙死！」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化廖姓男子不爽被綽號「阿德」的男子打到重傷，還罵他有病，前往石姓友人追問「阿德」住處不成，一氣之下竟拿出裝了汽油的寶特瓶與打火機，持木棍猛毆頭部，再將整瓶汽油朝對方頭臉潑灑，更在屋外掏出打火機作勢點火，揚言「要你們父子作伙死！」所幸及時報警未釀更大傷亡。法院審理後，認定其手段兇殘，依殺人未遂罪判處6年6月徒刑。

判決指出，廖男與石男原是朋友，因不滿石男未告知「阿德」友人的住處，去年4月27日上午7時許，竟預先準備裝滿汽油的寶特瓶及打火機，前往石男住家，廖男到場後情緒激動，直接以腳踹壞石男木製房門強行侵入。

進房後，廖男先是持木棍毆打石男頭部，造成其上嘴唇腫脹受傷；緊接著，他拿出預藏的汽油寶特瓶，朝其頭部及身體潑灑，石父驚見此景立即報警，廖男發現對方報警後，直接走到屋外掏出打火機作勢點火，對其父子叫囂：「要你們兩個一起死！」所幸警方迅速趕赴現場，當場以現行犯逮捕廖男，並扣得打火機及已傾倒殆盡的汽油寶特瓶。

被告辯稱僅想恐嚇

法院審理時，廖坦承有帶汽油、打火機上門及持棍毆人，但否認有殺人或放火意圖。他辯稱，汽油是在雙方扭打過程中不慎灑出，自己原是要去找「阿德」尋仇，只因石男不開門又說他是神經病，才憤而踹門。其辯護人也主張，廖男僅有恐嚇及傷害犯意，揚言「同歸於盡」只是氣話，且告訴人傷勢輕微，應不構成殺人未遂。

雙方已和解 法官依殺人未遂罪判刑

法官審酌，廖男在偵查中曾供述「我進去時本來想灑汽油跟他同歸於盡」、「我死都不怕了」，顯示其當時已情緒失控，由於雙方已達成和解，並已獲告訴人之諒解，依殺人未遂罪判處6年6月徒刑。全案可上訴。