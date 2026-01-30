矢板明夫曝前日軍司令分析：中國空軍僅數量多　台灣像運動員打高中生

▲印太戰略智庫執行長矢板明夫。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

中國中央軍委副主席張又俠因「嚴重違紀違法」遭立案調查，消息由中國官方於1月24日公布，引起議論中國後續是否有其他動作。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫28日透露一位前日本空軍司令曾分析，中國空軍要比俄羅斯空軍弱很多，台灣空軍比烏克蘭空軍強太多，光憑空軍作戰能力，中國只是數量多，台灣的就像拳擊運動員跟高中生打架，可能最後打得很辛苦，但剛上來時高中生完全不是對手，可以爭取時間。

矢板明夫於節目《矢板明夫Newtalk》表示，有次自己回日本跟日本的空軍前司令一起吃飯，那時候俄烏戰爭已經爆發，當時自己提到烏克蘭空軍面對俄羅斯第一波攻擊的馬上基本全軍覆沒，後來就沒怎麼反應了，那台灣會怎麼樣？

該前司令表示，中國的空軍要比俄羅斯的空軍弱很多，台灣的空軍要比烏克蘭的空軍強太多太多，光憑空軍的作戰能力，基本上中國只是數量多，台灣的是很優秀、都是職業的，就像拳擊運動員跟高中生打架，高中生如果來了200個、拳擊運動員只有10來個，可能最後打得很辛苦，但剛上來時高中生完全不是對手，可以爭取時間。

該前司令還說，這次俄烏戰爭空軍沒有什麼發揮，俄羅斯空軍那麼強，但在烏克蘭戰場上沒有什麼用武之地，底下的刺針飛彈、標槍飛彈一過來就打，飛彈跟著飛機走，所以說空優沒有發揮太強，所以說現代戰爭已經發生很大的改變了。