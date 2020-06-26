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傳川普欲打破40年慣例　終結國會審查軍售制

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▲川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

多名美國國會幕僚今天表示，總統川普政府考慮終止長期以來國會審查對外軍售案的制度。此舉不僅會面臨在野的民主黨反對，恐怕連川普的共和黨同志都會強烈反彈。

路透社報導，40年來，美國聯邦參議院外交委員會和眾議院外交事務委員會領袖都有權透過非正式審查程序檢視及阻擋對外軍售案。

然而白宮近來對沙烏地阿拉伯軍售案一再延宕尤感挫折，因此考慮終止國會審查機制，但尚未做出最終決定。

美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）率先報導川普政府正在討論相關事宜。

一名國會幕僚告訴路透社：「長久以來都有人擔心政府會終止這項機制。」

多名國會幕僚表示，無論在共和黨領導的參議院或民主黨領導的眾議院，兩黨議員都反對終止審查程序。白宮則未回應置評請求。

川普去年為達成對沙烏地阿拉伯和其他波斯灣國家的80億美元軍售案，便宣告國家緊急狀態，使得國會議員大為光火。

國會議員當時是因不滿葉門戰事以及記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙烏地駐伊斯坦堡領事館遭殺害等濫權情事，而一再延遲軍售案。

軍援問題也是去年底川普彈劾案的一環，川普被控凍結對烏克蘭軍援，藉此逼迫烏克蘭政府調查他的政敵拜登（Joe Biden）。

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