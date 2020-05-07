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蘇巧慧究責衛福部　名嘴：替爸爸教訓閣員是公主救駕嗎

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▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

行政院長蘇貞昌4日就宣布6日才實施的擴大急難紓困方案，讓還沒收到公文的公所一團亂，且該政策申請條件繁雜，也導致民眾抱怨，而身為女兒的立委蘇巧慧7日質詢時，則把肇因推給衛福部程序出問題，引發外界批評。對此，資深媒體人周玉蔻痛批，女兒替爸爸教訓閣員，是公主救駕嗎。

蘇巧慧7日在立法院社會福利及環境衛生委員會質詢衛福部次長蘇麗瓊時指出，把錢從衛服部送到人民手上要經過中央、地方政府、區公所、區公所第一線人員等四關卡，結果政府這麼好的政策卻被民眾嫌棄，原因就出在「妳的程序沒辦法清楚」。

蘇巧慧指出，所有無勞保、工作受到影響的人都可以去申請擴大紓困方案，「你們在記者會這樣說阿，甚至用這樣的資訊告訴行政院長，院長就在5/4親自召開記者會，說了下去」，結果衛福部公文5/4深夜才寄出。

蘇麗瓊回應「我們知道非常的趕，所以所有指責我們都接受」。蘇巧慧聞後直批，「當然非常的趕」，因為妳們的資訊已經讓政院長在台上宣布，「結果衛福部的公文完全沒有下去，更不要說還有四層」，民眾當然會跳腳。蘇巧慧也斥責，衛福部在防疫上讓大家都鼓掌，卻在社福部分竟然因為程序斷鏈，讓好事變壞事。

對此，周玉蔻直言，蘇巧慧為了替爸爸開脫，痛罵蘇麗瓊，「實在太難看了」。「本人強烈不以為然！」周批評「請問巧慧委員，做閣揆的是蘇貞昌耶，當時裁示了這個案子，不明確了解追問執行方案，就急急宣布，這是什麼領導人啊！誰害誰啊？什麼時代了！女兒替爸爸教訓閣員？公主救駕嗎！」

周玉蔻文末還說，「哼！斯文掃地！520快到了」。

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周玉蔻蘇巧慧蘇貞昌紓困

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