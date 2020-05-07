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新冠肺炎疫情紓困擴大方案　黃偉哲指示從速從簡從寬認定

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▲新冠肺炎疫情紓困擴大方案，台南市長黃偉哲指示相關承辦人員，從速從簡從寬原則來認定。（圖／記者林悅翻攝）

▲新冠肺炎疫情紓困擴大方案，台南市長黃偉哲指示相關承辦人員，從速從簡從寬原則來認定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院紓困方案5月6日起跑，目前台南市東區、南區、永康區、左鎮區，都已經有民眾領到急難紓困金，台南市長黃偉哲7日還親自到南區公所為第一線人員加油打氣，感謝區公所人員的辛勞付出，讓受疫情影響的經濟弱勢民眾，能以最快的時間獲得政府的美意，他還分送火鶴花慰問，祝大家母親節快樂。

紓困就是救急，民眾可向居住所在地公所提出「急難紓困」申請，為了簡化流程與文件，台南市長黃偉哲指示各公所儘速受理申請案件，民眾只要攜帶身分證及切結書即可先申請，其他相關證明可以補件方式辦理，政府也可直接幫忙查，免實地訪查，以幫助受疫情影響致生活困難之民眾渡過此次難關。

黃偉哲市長表示，在簡政便民的措施之下，6日開放申請的第1天，通過發放1萬塊錢紓困金的部份總共有50件，當然是先審過的先發放，他7日就在現場發送10名申請通過的當事人領取紓困金，證明紓困金是真的，不是假的，同時也證明了中央蘇貞昌院長所提示的紓困金要從速、從輕、從寬，這部分台南市做到了，對於民眾的紓困，台南市政府動員所有公所的人員，集中收件、處理、加班審核，先通過多少就先發多少，絕對是看來到也吃得到，讓符合資格民眾迅速獲解燃眉之急。

黃偉哲市長除嘉勉第一線公所人員辛苦付出外，並要求同仁能以服務的心態忍讓，因為民眾生活困苦急於紓困，難免火氣較大，口出粗言，同仁一定要有耐心協助他們，讓因疫情陷困的市民朋友能夠及早獲得紓困幫助。

據了解，衛生福利部5月5日發布詳細申請資格與內容，6日開放申請，申請對象：一、因疫情接受隔離治療不幸死亡無力殮葬致生活陷困者。二、原來工作，因疫情請假或無法從事工作，或雖有工作但每月工作收入減少，致家庭生計陷困（符合嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第三條第五項）、未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險、未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。三、考量受疫情影響，遭無薪休假，部分工時減少收入或每月工作收入未達基本工資之臨時工人數增加，亦屬間接受疫情影響，且家戶存款加收入未達當地每人每月最低生活費1.5倍（18582元）致生活陷困者，核發1至3萬元。另擴大納入家戶每人每月最低生活費1.5倍以上未逾2倍者，符合者核發1萬元，且每戶一次為限，並放寬家戶內每人存款15萬元免納入計算，台南市目前已核撥35件。

台南市政府社會局表示，民眾若對急難紓困實施方案有任何疑問，可洽居住地區公所社會課或社會局社會救助科06-2995686、06-6334941。

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