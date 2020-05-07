彰化預估「超過萬人」申請紓困　如全數核發經費將超出7成

▲彰化的公所申請紓困補助人潮。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中央擴大紓困，縣市地方政府6日開始受理，彰化鄉鎮公所2天來申請的民眾已經達數千人，根據社會處估算至6月底為止，申請有可能超過萬人，但目前中央只核撥2700萬元，嚴重不足，地方人士質疑，經費超出7300萬元，有可能要地方買單，對此縣府也說將會繼續向中央爭取，希望能真正救助到急需救急的民眾。

據了解，在第1階段勞工紓困部分，以彰化縣營造職業工會為例，會員數約4000人，預估可符合申請條件的有1800人，目前有申請的人數約1400人，僅有少部分不符合條件沒有通過審查，申請狀況算順利，撥款也很順利，讓勞工能獲得即時幫助，這2天擴大紓困一上路，因為民眾不了解申請程序，彰化縣總工會電話幾乎被打爆。

彰化縣是全台第一大縣，總人口數有130萬人，有不少人受到疫情影響被解職甚至停業，影響收入生活陷入困境，中央下達擴大紓困政策，但也引發地方鄉鎮公所人力不足的窘境，縣民爭相申請，又因流程繁瑣資料不足，甚至有民眾砲轟中央「看得到吃不到」，罵聲連連。

彰化市公所這2天湧入將近2千民眾申請，已經符合申請資格的超過500件，但市長林世賢看到民眾汗流浹背只為了申請紓困，還跑了好多趟，建議中央應該盡快提出紓困2.0版，是否合乎資格，直接運用民眾的財稅資料便可一目了然，也不用勞師動眾。

彰化縣社會處長王蘭心表示，即日起已分區組成紓困志工隊，進駐各鄉鎮市公所，協助民眾依規定檢具身份證、填寫申請表與切決書即可申請，兩天來已受理超過3千件，光是彰化市公所初步通過申請的已經有超過500件，到6月30日申請截止日止，保守估計將會達上萬件，中央現階段只核撥縣府2千7百萬，經費缺口達7千3百萬元；縣長王惠美強調，將會依最終核定件數，要求中央全數補足，這點也請縣民不用擔心。

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