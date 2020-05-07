快訊／蘇貞昌護陳時中：四個多月來為國人把關「你還要他怎樣？」

記者蔣婕妤／台北報導

對於紓困加碼1萬元掀起基層公務員與民眾抱怨，行政院長蘇貞昌7日公開道歉。有關紓困亂讓衛福部慘遭抨擊，蘇貞昌也替部長陳時中感到相當不捨，他強調，陳時中四個多月來國人防疫把關、還要他怎樣。

蘇貞昌7日下午在行政院紓困記者會上表示，很感謝國人幫忙，自己要向國人同胞表示歉意，沒有做好應該是自己的責任，請大家原諒。

對於衛福部連日來被抨擊，甚至陳時中也成為箭靶，蘇貞昌在記者會上也站出來護航陳時中，他強調，這次事件自己要負完全的責任，沒有做好要深自檢討，但有些人罵到衛福部，可是陳部長四個多月來帶著同仁為國人防疫把關，「你還要他怎樣？」

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