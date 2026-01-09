　
地方 地方焦點

決戰黃金週末！25議員分進合擊　全市掃街力催「唯一支持林俊憲」

▲民進黨台南市長初選倒數，林俊憲於黃金週末號召25位市議員分進合擊，全市同步掃街催出最後關鍵支持。（記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨台南市長初選倒數，林俊憲於黃金週末號召25位市議員分進合擊，全市同步掃街催出最後關鍵支持。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選將於下週一至三登場，選戰正式進入最後決戰階段，黃金週末成為勝負關鍵。立法委員林俊憲把握倒數衝刺時刻，9日出奇制勝，號召25位台南市議員分進合擊、全面動員，全市同步展開掃街拜票行動，深入市場、路口與人潮聚集處，以「多點開花」戰術強化選民記憶點，全力催出最後一波關鍵支持。

▲民進黨台南市長初選倒數，林俊憲於黃金週末號召25位市議員分進合擊，全市同步掃街催出最後關鍵支持。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲指出，這段時間密集走訪地方宮廟、市場與重要路口，最真切的感受不是來自民調數字，而是街頭巷尾的真實互動。無論是市場攤商主動伸手加油，還是小吃店裡的長輩特地走出來握手鼓勵，甚至有鄉親一見面就分享已幫忙聯絡、催票的成果，這些支持並非一夕形成，而是長時間、密集走入地方、面對面溝通累積而來。

▲民進黨台南市長初選倒數，林俊憲於黃金週末號召25位市議員分進合擊，全市同步掃街催出最後關鍵支持。（記者林東良翻攝，下同）▲民進黨台南市長初選倒數，林俊憲於黃金週末號召25位市議員分進合擊，全市同步掃街催出最後關鍵支持。（記者林東良翻攝，下同）

他強調，當市民在互動中看見他的準備與決心，自然更願意把台南交付給他，這正是他認為最真實、也最有力量的支持來源。

▲民進黨台南市長初選倒數，林俊憲於黃金週末號召25位市議員分進合擊，全市同步掃街催出最後關鍵支持。（記者林東良翻攝，下同）▲民進黨台南市長初選倒數，林俊憲於黃金週末號召25位市議員分進合擊，全市同步掃街催出最後關鍵支持。（記者林東良翻攝，下同）

陪同掃街拜票的市議會副議長林志展也分享第一線觀察指出，一進入市場，民眾便蜂擁而上，不少人主動索取面紙、熱情握手，更頻頻表達「一定會支持林俊憲」。他表示，這樣的反應在近期幾次陪同拜票行程中明顯增加，進入關鍵時刻，更能感受到林俊憲支持度正持續攀升。

▲民進黨台南市長初選倒數，林俊憲於黃金週末號召25位市議員分進合擊，全市同步掃街催出最後關鍵支持。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲指出，目前已有25位市議員、3位立法委員與他並肩作戰，組成最完整、最具戰力的「台南隊」。再加上前台南縣長陳唐山、市長黃偉哲，以及具備中央治理經驗的前行政院長蘇貞昌、前農業部部長陳吉仲等人相繼表態力挺，展現跨世代、跨層級的團結力量，也凸顯其整合能力。

▲民進黨台南市長初選倒數，林俊憲於黃金週末號召25位市議員分進合擊，全市同步掃街催出最後關鍵支持。（記者林東良翻攝，下同）

除黨內支持外，林俊憲近期也獲多位具影響力的網路意見領袖聲援，包括成功大學教授李忠憲、財經政治專家胡采蘋等人，從不同領域肯定其政策論述、公共治理能力與長期深耕地方的實績，進一步擴大社會支持聲量。

▲民進黨台南市長初選倒數，林俊憲於黃金週末號召25位市議員分進合擊，全市同步掃街催出最後關鍵支持。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲強調，最後衝刺階段，關鍵不在造勢場面有多大，而在於選民是否真正感受到「這個人準備好了」。他表示，自己走遍台南各區，面對不同世代與族群，一項一項把政見說清楚、講明白，不怕重複，只擔心市民沒有機會完整了解他的規劃。他也承諾，只要市民願意給他一個機會，就有責任、有能力把台南的每一件事做到更好，帶領城市穩健向前。

