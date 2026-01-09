　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵春節加開271列車「1/13起開搶」　新自強號日限250張無座票

▲▼台鐵,EMU3000型,新自強號。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵春節加開271班次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節有9天連假，台鐵公司今(9日)宣布疏運期間全線將加開271班次，1月13日開放東線列車車票，1月14日開放西部幹線車票。春節疏運期間西部幹線EMU3000型新自強號將停售自由座服務，搭車當日限量發售250張新自強號無座票。

台鐵公司表示，因應115年春節連續假期疏運旅客需要，自115年2月12日至2月23日計12天疏運期間，全線加開各級列車共計271班。其中包含東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化EMU3000型自強號列車8班、台中-潮州EMU3000型自強號6班。

根據台鐵規劃，春節連續假期車票將自1月13日凌晨0時起開放東部幹線對號列車，包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車訂票，1月14日凌晨0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至115年2月23日之乘車票。

另東線實名制列車班次，則將於1月15日凌晨0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或台東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。

台鐵公司表示，春節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票(禁止進入6車)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。此外，為加強疏運旅客，2月12日至2月23日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

至於花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，台鐵表示，將由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

01/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

