口角氣不過就行兇！新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

▲新竹山地黃姓原住民，酒後與鄰居發生口角，竟持獵槍殺害對方。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣尖石鄉的山地原住民黃世禮，2024年間與同部落的徐姓男子發生口角。黃男氣不過，衝回家中取出藏放多年的獵槍，再返回現場，朝對方頭部擊發一槍，對方頭腦重創身亡。一二審均將黃男判刑12年，並施以刑後監護3年，案經上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

本案中黃男持有的獵槍，經過法院調查後，發現他於2017年2月間，以12,000元買到這把口徑0.27吋打釘槍用空包彈，用以發射彈丸使用，雖為具有殺傷力的獵槍，但因符合相關法規規定使用，黃男保有獵槍並無違法之虞。因此法院並未依照相關法律追究槍彈刑責。

至於本案發生於2024年4月間，黃男晚間飲酒後，與鄰居徐姓男子起了口角，黃男氣不過，衝回自己家中取出獵槍。凌晨1點37分左右，黃男返回現場，以獵槍瞄準徐男頭部，擊發一槍。徐男頭部中彈，右額部遭單一貫穿性遠距離槍傷，導致顱腦損傷當場死亡。黃男犯案後，立刻返回家中，將犯案槍枝拆解，棄置於住處前草叢及圍牆邊。

警方獲報趕到，並到黃男家中逮捕黃男，也從週邊草叢、圍牆邊，搜索到槍身、槍管、鋼珠等犯案物品。檢方聲請羈押獲准，全案並依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，黃男坦承殺害對方，但他抗辯，當時受到幻覺、妄想影響，認為女友前來鬧事，或破壞自己的車輛，自己生命受到威脅，甚至兩度報警。法院將他送精神鑑定，認為他在案發時的行為辨識能力，受到「酒精誘發精神病症狀」而出現急性精神病狀，因此予以減刑，將他判處有期徒刑12年，並施以監護5年。

案件上訴二審，高等法院審理後，仍認定黃男受酒精影響其辨識能力，最後仍判處有期徒刑12年，至於監護部分則改成於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。