　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

口角氣不過就行兇！新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

▲新竹山地黃姓原住民，酒後與鄰居發生口角，竟持獵槍殺害對方。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

▲新竹山地黃姓原住民，酒後與鄰居發生口角，竟持獵槍殺害對方。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣尖石鄉的山地原住民黃世禮，2024年間與同部落的徐姓男子發生口角。黃男氣不過，衝回家中取出藏放多年的獵槍，再返回現場，朝對方頭部擊發一槍，對方頭腦重創身亡。一二審均將黃男判刑12年，並施以刑後監護3年，案經上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

本案中黃男持有的獵槍，經過法院調查後，發現他於2017年2月間，以12,000元買到這把口徑0.27吋打釘槍用空包彈，用以發射彈丸使用，雖為具有殺傷力的獵槍，但因符合相關法規規定使用，黃男保有獵槍並無違法之虞。因此法院並未依照相關法律追究槍彈刑責。

至於本案發生於2024年4月間，黃男晚間飲酒後，與鄰居徐姓男子起了口角，黃男氣不過，衝回自己家中取出獵槍。凌晨1點37分左右，黃男返回現場，以獵槍瞄準徐男頭部，擊發一槍。徐男頭部中彈，右額部遭單一貫穿性遠距離槍傷，導致顱腦損傷當場死亡。黃男犯案後，立刻返回家中，將犯案槍枝拆解，棄置於住處前草叢及圍牆邊。

警方獲報趕到，並到黃男家中逮捕黃男，也從週邊草叢、圍牆邊，搜索到槍身、槍管、鋼珠等犯案物品。檢方聲請羈押獲准，全案並依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，黃男坦承殺害對方，但他抗辯，當時受到幻覺、妄想影響，認為女友前來鬧事，或破壞自己的車輛，自己生命受到威脅，甚至兩度報警。法院將他送精神鑑定，認為他在案發時的行為辨識能力，受到「酒精誘發精神病症狀」而出現急性精神病狀，因此予以減刑，將他判處有期徒刑12年，並施以監護5年。

案件上訴二審，高等法院審理後，仍認定黃男受酒精影響其辨識能力，最後仍判處有期徒刑12年，至於監護部分則改成於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯「豆漿」腦癌病逝　享年57歲
快訊／黃子鵬正式加盟台鋼　在龍虎塔前哭了
台灣售價公布！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣
「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押
台灣邁入超高齡社會！65歲以上20.06%　台北市成最老城
2檔面板股業績見光死！　殺跌停、逾3萬張排隊賣
台中男移車被夾死！　打D檔引擎發動中
快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝
快訊／大阪通天閣周邊起火！出動30輛消防車　濃煙狂竄死傷不明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

口角氣不過就行兇！新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

七期虐殺案主嫌「當導演拍假證據」還冒充警　檢當庭求處無期徒刑

走私50億雙獅地球海洛因磚　竹聯「豆漿」腦癌病逝北榮享年57歲

「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押

遵父叮囑「帳戶交給哥管」　妹衰成人頭戶！結局獲無罪

搜救飛官第64hrs！傳疑發現救生衣　旗津艦打撈：確認海漂廢棄物

台中男移車失蹤5hrs！竟被車門牆壁夾死　打D檔引擎發動中　

宜蘭161線「6車連環撞」！休旅車頭嵌進貨車尾　滿地碎片4人送醫

海陸中士「舉五星旗效忠」洩AAV戰車、漢光演習機密　下場曝光

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

口角氣不過就行兇！新竹男獵槍射鄰居爆頭奪命　判12年定讞

七期虐殺案主嫌「當導演拍假證據」還冒充警　檢當庭求處無期徒刑

走私50億雙獅地球海洛因磚　竹聯「豆漿」腦癌病逝北榮享年57歲

「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押

遵父叮囑「帳戶交給哥管」　妹衰成人頭戶！結局獲無罪

搜救飛官第64hrs！傳疑發現救生衣　旗津艦打撈：確認海漂廢棄物

台中男移車失蹤5hrs！竟被車門牆壁夾死　打D檔引擎發動中　

宜蘭161線「6車連環撞」！休旅車頭嵌進貨車尾　滿地碎片4人送醫

海陸中士「舉五星旗效忠」洩AAV戰車、漢光演習機密　下場曝光

紅果2025年度「短劇」出爐！　TOP1創平台分帳紀錄7182萬元

昔花800萬買透天厝！「親友狂喊買貴了」他超不安　10年後結果逆轉

復出恐等不到？獨行俠傷兵評估保守　厄文交易截止日前難回歸

傳國共論壇月底北京舉行　王金平：對兩岸情勢有正面效果

網通廠收購案！董事內線交易慘賠8萬仍被起訴　女副董不起訴

平均屋齡50年！　北市最老路段在松山區「均價每坪69萬」

泰國華欣諾翰酒店1/16開幕　住一晚含早餐1652元起

韓國職棒2A水準？投手輸出有斷層「第2個柳賢振」仍待出現

台鐵春節加開271列車「1/13起開搶」　新自強號日限250張無座票

決戰黃金週末！25議員分進合擊　全市掃街力催「唯一支持林俊憲」

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

社會熱門新聞

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

板橋公車擂台賽！82歲翁連轟18拳猛灌司機

哥搞上弟妻還喊爽　男氣炸追砍傷害罪判5年

即／搜救辛柏毅63hrs！網傳「疑發現救生衣」　海巡：假消息

北市私校16歲男學生墜樓不治　校方信件曝光

即／北市某貴族中學「16歲高中生7F墜落」！　搶救無效亡

北市女「滿臉DNA」怒控性侵！大安森林公園約會...法官判他無罪

台中男深夜移車未歸5hrs　妻驚見遭車門夾死

辛柏毅疑落在黑潮　漁民憂漂離搜救區

更多熱門

相關新聞

即／辜仲諒再延長監控境管8個月

即／辜仲諒再延長監控境管8個月

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，因澄清湖大樓購地案，一審被判刑7年8月，遭法院要求攜帶「個案手機」定期拍照報到。由於他監控期限將至，高等法院9日再度裁定，延長監控與境管8個月，辜仲諒須於每天上午7時至11時，在住居所以個案手機自拍，傳送至監控中心。

新竹市營養午餐全免　高虹安：最在乎孩子

新竹市營養午餐全免　高虹安：最在乎孩子

外籍男尖石山區跌落　空勤緊急救援

外籍男尖石山區跌落　空勤緊急救援

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

在新竹騎車「穿6件外套」還是冷！保暖關鍵曝

在新竹騎車「穿6件外套」還是冷！保暖關鍵曝

關鍵字：

法律人權新竹獵槍口角打死爆頭定讞最高法院

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

吃軟不吃硬的三大星座！

全台最大「我家牛排」插旗高雄

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

快訊／北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面