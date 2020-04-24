陳建仁接受美國母校「視訊訪問」　大談「台灣典範」因應新冠肺炎疫情





▲陳建仁接受母校美國約翰霍普金斯大學視訊訪問。（圖／翻攝自總統府發言人FB）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情爆發至今，台灣確診人數達426人，相比之下與其他緊鄰中國大陸的國家確診數低，引起世界各國好奇台灣是如何防疫的？副總統陳建仁在台灣時間25日上午8時將接受美國約翰霍普金斯大學視訊訪問，談談台灣如何因應新冠肺炎疫情。

總統府24日晚間預告，25日台灣時間上午8時，約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School）邀請陳建仁就「台灣典範：因應新冠肺炎疫情」（Taiwan Model: Response to COVID- 19為題）經驗分享，主持人是院長 Ellen MacKenzie，美國在台協會處長酈英傑也會出席，歡迎大家一起上網收看。

根據約翰霍普金斯大學網頁內容指出，「台灣已經成為全球對抗新冠肺炎中的成功典範，儘管台灣很靠近中國，但其大約2300萬居民中，只有不到500例確診和6人死亡。台灣在疫情初期採取的防疫行動，防止新冠病毒在其擴散，避免了許多國家正在實施的封鎖措施。」

陳建仁在1982年從約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院中，獲得流行病學與人類遺傳學博士學位，這次他接受母校邀請，於台灣時間25日上午8時（美東時間24日晚間8時）與彭博公共衛生學院院長Ellen J. MacKenzie進行視訊對話，討論台灣為控制病毒傳播所採取的具體措施，以及陳建仁在這過程中扮演的角色。

其他人也看了這些...

►敦睦染疫急補漏洞！陳其邁出手助國防部擬最新整體防疫作為

►「不要用陳道輝認罪」 國防部：他情緒激動難免造成誤解

►發燒就要返航？ 國防部稱「大家都誤會了」：重點是要回報

更多熱門新聞...

►林昶佐批吳斯懷「趁機亂搞」索取機密航跡圖 國防部這樣說...

►國軍要不要普篩？國防部：依指揮中心指導做評估

►745→744？敦睦艦隊從帛琉返航少1人 國防部：回台奔喪「檢驗陰性」