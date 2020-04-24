快訊／敦睦染疫急補漏洞！陳其邁出手助國防部擬最新整體防疫作為





▲敦睦艦隊爆群聚感染。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

敦睦艦隊爆發群體染疫，截至24日確診案例達到30例，國防部再度召開記者會回應外界相關質疑。國防部副總長執行官徐衍璞上將表示，行政院副院長這次召集了跨部會會議，擬定最新防疫作為，同時也邀請CDC專家替基層軍醫上課，避免敦睦憾事重演。

徐衍璞表示，這次由陳其邁召集跨部會研討，其中也包含衛福部長陳時中，一同研擬最新的國軍防疫作為。包含邀請CDC專家學者替國軍基層軍醫講習教育訓練，下周起也規劃各層級單位都可以用疫情通報系統，快速的向國防部疫情指揮中心通報可能疫情。

敦睦磐石艦群已有29名官兵群聚感染，中央流行疫情指揮中心今（24）日再公佈1例確診病，也是敦睦磐石艦軍人，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，4月22日出現嗅覺異常、流鼻水、鼻塞等症狀，23日再次採檢並後送就醫，於今日確診，目前該艦群聚已達30人。

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