海軍「台中一中」集合引恐慌、商家喊國賠　國防部回應了

記者蔣婕妤／台北報導

國軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚疫情，海軍日前緊急召回700名官兵進行集中隔離，不過集合地點卻選在人口密集的「台中一中」，不但引發群眾恐慌，也讓不少附近商家怒喊要國賠。對此，國防部22日回應，有盡量減少跟人群接觸，疾管署則坦言，一開始確實沒有料到地點問題。

民進黨立委莊競程22日在立法院外交國防委員會質詢時表示，國防部上周末緊急召回官兵，不過集合地點卻是在台中一中，而且在商圈的正中心，事前未進行溝通，只是因為場地空曠、好找選在這邊，引起人民恐慌、還有商家喊著要求償，地點是誰決定的？

國防部副參謀總長執行官徐衍璞表示，國防部得知確診案例時已經是晚間九點多，緊急要求官兵要在當晚2400前回到家裡，為了要讓北中南東全台各處的休假官兵緊急召回，時間很緊急。

莊競程說，這些過程都知道，但要問的是為何選在人口密集的台中一中？集合時是否有官兵在台中一中逛街、或是去上廁所趴趴走的問題？徐衍璞回應，官兵從家裡到集合處，要求其不得搭乘捷運、計程車等公共運輸，只能由家人載著前往，不過，官兵也有生理需求。

徐衍璞提到，這麼多的人集中前來，有要求他們不能逛街，但可能有少數官兵因為生理需求等因素，沒辦法貫徹命令，這的確是需要檢討的地方。疾管署副署長羅一鈞則坦言，交通部分要求國防部確實遵守減少與人接觸，但地點一開始的確沒有料到。

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