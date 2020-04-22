官兵為陳道輝叫屈　總統府：調查完整清楚後「不會護短」





▲針對磐石艦染疫，總統蔡英文發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

記者袁茵、陶本和／台北報導

國防部長嚴德發21日晚間進行記者會，宣布要將敦睦支隊長陳道輝等人調離現職，22日卻出現為陳道輝抱屈的文章。對此，總統府發言人張惇涵表示，還在進行調查中，總統蔡英文已明白提到，調查清楚後「不會護短」。

針對有官兵提出，陳道輝非常照顧部屬，是絕對最希望大家平安的人，然而確診官兵病徵讓醫官無法確診，才導致交叉感染等情況，希望高層刀下留人。

對此，張惇涵回應，目前最重要的任務是防疫，配合疫調釐清真相，才能完整掌握疫情。目前敦睦艦確診案都還在進行調查中，等調查完整、釐清責任後，再進行懲處。而蔡英文22日上午也明白表示，目前只是初步調查，調查完整且清楚後，她不會護短。

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