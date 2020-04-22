快訊／嚴德發稱敦睦計畫得到「總統尊重」　蔡英文回應了！





▲總統蔡英文發表談話。（圖／記者陶本和攝）

記者黃巈禾／台北報導

國防部長嚴德發4月21日在記者會對外說明，此次敦睦遠航由他與參謀總長黃曙光共同決定，也曾在2月19日向總統蔡英文報告，當時蔡英文表示尊重。針對「尊重」是什麼意思，蔡英文4月22日表示，「已經做成的決定，總統就應該是予以尊重」。

嚴德發表示，敦睦遠航之前都作了非常嚴密的評估，與參謀總長、海軍司令都作了討論，原預計要去的地方更多、海上航程更遠，經評估戰訓與防疫，且不能放棄任務，決定選擇這次的規劃案，而帛琉是零確診，達到戰訓與學生實務的目的，因此，他與黃曙光共同決定，調整修訂後執行，且2月19日曾透過軍事會談向蔡英文報告，蔡英文表示尊重。

對於外界好奇所謂的「尊重」是什麼意思？蔡英文表示，國防部是在例行簡報裡有提到工作內容中有一項是遠航訓練，「這是國防部長對總統的例行性報告，已經做成的決定，總統就應該是予以尊重」。

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