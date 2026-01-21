台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

▲美國總統川普與商務部長盧特尼克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前在台美關稅協議敲定後，接受專訪時指出，台灣已承諾一項規模高達5000億美元的首期投資方案，協助將半導體產業鏈加速移轉至美國。他並直言，基於中國因素，台灣「必須讓川普高興」，因為美國總統川普是保護台灣的關鍵人物。

台灣投資換取美國調降關稅與開放市場

盧特尼克在接受美國財經媒體《CNBC》專訪中說明，台灣對美國作出的承諾主要分為兩部分，其一是由企業直接對美投資2500億美元，其二則是由台灣政府提供信用保證，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，協助半導體及相關供應鏈赴美設廠與布局，目標是讓美國在關鍵產業上達成自給自足。他強調，這5000億美元僅是第一階段投資，最終目標是在美國打造一座大型半導體產業園區。

至於台灣能夠換得的條件，盧特尼克表示，美方已同意將台灣對等關稅自20％調降至15％，並在學名藥、飛機零組件等項目上，給予美國願意開放的市場空間。

台灣必須讓川普高興

他進一步指出，若台灣企業承諾在美國設廠，在建廠期間可享有免關稅待遇，而美方的長期目標，是在川普任內，將台灣整體供應鏈約40％的生產量移轉至美國；反之，若未在美國設廠，關稅稅率「很可能會是100％」。

談及地緣政治背景，盧特尼克直言，台灣必須設法讓川普滿意，維持台美關係的正向發展，因為川普是「保護台灣的重要關鍵」。他也重申，美國不能持續依賴距離約9000英里之外的地區，來供應半導體這類攸關國家安全的核心產品。

▲行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）



鄭麗君駁「產業移出台灣」：赴美生產是因台灣科技業體系早已高度國際化

台灣行政院副院長鄭麗君在回應媒體詢問時表示，這項「具獨特性的」關稅協議，將在送交立法院後完成簽署。她並指出，台灣希望與美國建立更為緊密的戰略夥伴關係。

針對外界關注的產業外移問題，鄭麗君強調，赴美生產「不是把產業移出台灣」，而是因為台灣科技產業本就已是高度國際化的體系。

經濟部長龔明鑫（Kung Ming-hsin）則表示，依照目前規劃，台灣仍將維持全球最重要人工智慧半導體生產基地的地位，不僅服務台灣企業，也支撐全球市場需求。他說，至2030年，相關產能將約85％留在台灣、15％在美國；至2036年，比例則將調整為80％與20％。