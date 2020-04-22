磐石艦出包！國防部先拔2將官　蘇貞昌：這只是第一階段，之後還會究責





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚疫情，國防部21日晚間8時30分緊急召開記者會，說明初步調查結果，國防部長嚴德發、海軍司令劉志斌自行處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝調離現職。行政院長蘇貞昌今（22）日上午召開紓困振興記者會時被問及是否滿意懲處？他回應，國軍如何懲處是總統職權，他不評論，但昨天只是最初步調查，之後還會有究責，會一步步來。

敦睦艦隊27人確診新冠肺炎，讓國軍遭到社會各界撻伐，國防部21日晚間召開記者會，部長嚴德發率多名將官出面道歉，坦承艦隊有4項缺失，第一點直接曝「支隊長疫情通報不落實」。目前海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝皆在懲處名單，嚴德發與海軍司令劉志斌也都已自請處分。

▲國防部21日晚間召開記者會，部長嚴德發率大批高官出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

對於敦睦艦隊在防疫期間仍出海一事，蘇貞昌表示，敦睦艦隊航訓沒有問題，這是應該做的，也做得很好，但防疫部分確實出了狀況。他指出，總統也明白指示要誠實，從誠實來面對，就會把各種問題解決，也許軍中有長期規範，經過這件事情，相信國軍會很快依總統命令改好、做好，希望各界能給時間，相信他們可以做得很好。

另外，對於國防部懲處名單跟報告是否覺得足夠？蘇貞長說，國軍如何懲處是總統職權，他不評論，但總統說要誠實面對，國防部長也自請處分，昨天也說是第一階段最初步的調查，未來還會有更完整的內容，之後也還會究責，這是一步步來做。

▲行政院上午舉行紓困記者會，由行政院長蘇貞昌親上火線解說 。（圖／記者李宜秦攝）

另有媒體問及，磐石艦後續效應恐擴大，現在可能擴及到台南、高雄等地，台南市長黃偉哲也直言不排除封城，行政院如何準備超前部屬，是否有可能派副院長陳其邁南下擔任封城指揮官？對此，蘇貞昌直接請衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中來回答。

陳時中表示，這次發生敦睦艦隊這樣，屬於突發狀況，大家要謹慎以對，但台灣接近10天沒有本土病例，封城問題應該要從世界局勢、各地方狀況去考慮，強調台灣還沒到封城時候，離那個還非常遠。