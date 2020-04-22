快訊／敦睦艦隊有「秘密任務」？國防部4聲明澄清…23日起每天開記者會釋疑





▲嚴德發。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

針對外界質疑敦睦艦隊有「秘密任務」，為避免外界部分訊息與實際狀況有所落差，國防部22日晚間發布4點聲明回應，強調並未靠泊其他任何國家或地點。

國防部表示，一、有關敦睦支隊此次執行遠訓任務，國防部長嚴德發22日已於委員會中完整說明，本遠航訓練原規劃敦訪4個國家，考量國際疫情影響，即變更行程，僅靠泊帛琉共和國一處，其餘均按計畫航線抵特定海域執行各項軍事訓練，並未靠泊其他任何國家或地點。

國防部指出，二、有關敦睦支隊三艘軍艦就診紀錄，依疫情程度，優先就磐石軍艦進行清查，即以新聞稿發佈說明，隨後再就康定軍艦、岳飛軍艦依序清查，並無所謂隱匿、改口情事。

國防部稱，經清查，原磐石軍艦148員，就診次數226次（就診原因前已說明）外。另康定軍艦共有22員，就診次數25人次（發燒1、上呼吸道1、頭痛1、腸胃不適3、暈船1、外科10、皮膚6、其它2）；岳飛軍艦共有15員，就診次數16人次（發燒2、上呼吸道1、頭痛1、腸胃不適4、外科3、皮膚4、其它1）。以上三艘軍艦共有185員就診，就診次數共計267人次。

國防部說，三、有關敦睦支隊支隊長陳道輝於22日上午接受立委電話詢問時表示，遠訓期間針對5員發燒症狀，僅回報1員，4員未回報。經國防部逐一清查該支隊遠訓期間每日向艦指部傳送之安全回報表，確認均無有任何人員發燒紀錄。有關陳道輝說法，將就相關調查資料與當事人進一步釐清。

另外，國防部強調，第四，為使國人暸解本案調查進度，澄清錯誤資訊，以化解疑慮，爭取國人支持國軍，將自23日起，每日召開「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查進度說明」記者會。