敦睦支隊長立院答詢電話中落淚！　「5人發燒4人我沒有回報」

▲海軍參謀長敖以智與支隊長通話（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部在21日晚間緊急召開記者會，國防部長嚴德發率一級主官鞠躬道歉。本無意願進行視訊報告的支隊長陳道輝，稍早同意透過電話方式說明。他哽咽表示，5員發燒全部有醫療小組的專業意見；但他也坦言，「有1員比較嚴重，所以我有回報，剩下4員我很誠實報告，我並沒有回報」。

陳道輝表示，自己現在在隔離中，所以並不清楚全部委員會的狀況，謝謝委員給我時間說明。他表示，首先要表達對全體國人還有社會造成如此重大不安，表達個人最深切的歉意。另外，也要對支隊，我帶領的全體744員官士兵學生還有他們的家屬，鞠躬道歉，「我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情」。

陳道輝說，因為如果知道已經有人感染，我一定會遵照國防部命令，立刻返航，另外，身為軍人，「我們寧可死在海上、死在船上，我也不可能讓病毒去危害我們本來就應該保護的國人，和所有我們最親愛的家人」。

召委呂玉玲問到，是否知道懲處名單上有你？陳道輝說，「這是應該的，因為我沒做好」，自己對不起國防部、海軍司令部的所有長官，也對不起國人，我也對不起我自己的家人。

至於艦隊在海上陸續有5人發燒，是否有回報？陳道輝表示，5員發燒全部有醫療小組的專業意見向他做說明，但是他們（醫療小組）實施專業判斷、診斷後，回報均是一般感冒，「經過我們細心的治療，他們都逐漸好轉，所以我們支隊按照原來的計畫繼續執行任務」。

「要讓委員了解，所有海軍艦艇在海上執行任務的時候，都能有專業醫官針對感冒發燒做治療。」陳道輝表示，如果任何一人有感冒發燒就返航的話，我們將如何捍衛海疆？以及如何在海上這麼長的時間執行任務跟保衛國人？

但陳道輝也說，有1員比較嚴重，所以我有回報，「剩下4員我很誠實報告，我並沒有回報」，因為醫療小組給我的建議是他們只是一般的感冒，有要求用X光做檢測，但是醫官專業判斷他們認為症狀非常輕微。另外，當時並沒有收到任何有關於嗅覺方面，那個時間點是沒有。

呂玉玲追問，靠岸後隔離6天後，是否自行決定解散？陳道輝表示，「我沒這個權限」、「我奉令執行」；至於解散前是否有和國防部報告？陳說，「我不能說明，但我表現的沒有按照我自己的想法去做，我按照命令執行」，讓所有包含部長、司令都受累，我覺得非常抱歉，這是我穿上白軍服30年來最辛苦時刻，我隔離了5天，我5天無法睡覺，我愛國軍，我更愛國人，我沒有做對不起大家的事。

其他人也看了這些...

►嚴德發自請處分…蔡英文說話了 「勇敢面對才是國軍本色」

►14日有官兵先下艦艇？ 國防部解釋：檢疫後做結訓預演

►敦睦艦隊晚了6天才被通知「染新冠肺炎會喪失味覺」

更多熱門新聞...

►嚴德發坦承「親自核定」敦睦遠航訓 蔡英文2／19得知表示尊重

►嚴德發：接受任何處分「包括請辭」 該負的政治責任絕對會負

►海軍司令劉志斌自請處分 海軍艦隊指揮官、敦睦支隊長調離現職