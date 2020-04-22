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陳道輝稱發燒5官兵中「有回報1人」　遭國防部打臉：沒有任何紀錄

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▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉，支隊長陳道輝（右）與帛琉社區文化部部長合影,陳道輝。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉，支隊長陳道輝（右）與帛琉社區文化部長合影。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者袁茵／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，支隊長陳道輝22日上午透過電話說明，發燒5員當中，因為有1員比較嚴重，所以有回報，剩下4員並沒有回報。然而國防部卻在22日晚間打臉陳道輝說法，強調均無有任何人員發燒紀錄。

陳道輝22日透過電話方式接受立委質詢。陳道輝表示，自己現在在隔離中，所以並不清楚全部委員會的狀況，首先要表達對全體國人還有社會造成如此重大不安，表達個人最深切的歉意；另外也要對他帶領的全體744員官士兵學生及家屬鞠躬道歉，「我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情。」

陳道輝說，因為如果知道已經有人感染，一定會遵照國防部命令立刻返航，另外身為軍人，「我們寧可死在海上、死在船上，我也不可能讓病毒去危害我們本來就應該保護的國人，和所有我們最親愛的家人。」

至於艦隊在海上陸續有5人發燒，是否有回報？陳道輝表示，5員發燒全部有醫療小組的專業意見向他做說明，但是他們（醫療小組）實施專業判斷、診斷後，回報均是一般感冒，「經過我們細心的治療，他們都逐漸好轉，所以我們支隊按照原來的計畫繼續執行任務。」

陳道輝強調，有1員比較嚴重，所以他有回報，「剩下4員我很誠實報告，我並沒有回報」，因為醫療小組建議是「只是一般的感冒。」雖然自己有要求用X光做檢測，但是醫官判斷症狀非常輕微。

關於陳道輝提及，發燒5員中有回報較嚴重的1員，國防部22日晚間發出聲明強調，經逐一清查該支隊遠訓期間每日向艦指部傳送之安全回報表，確認均無有任何人員發燒紀錄，有關陳道輝說法，將就相關調查資料與當事人進一步釐清。

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