嚴德發坦承「沒有管制」：敦睦艦隊228連假有官兵下船放假

記者陳家祥／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部在21日晚間緊急召開記者會，國防部長嚴德發率一級主官鞠躬道歉，但沒想到國防部22日到立法院備詢又被抓包說謊。

面對外界質疑國防部皆稱官兵2月21日已上艦隔離，嚴德發改口坦承，敦睦艦隊官兵在228連假期間有下船放假，「休假沒有管制」。

在今天的立法院專案報告中，立委林昶佐問到228是否有人下船？嚴德發回答說，「休假沒有管制」。換言之，國防部當時並沒有強制管制官兵不得下船。

至於在帛琉時是否有人上船，嚴德發先表示，「帛琉有管制，民眾不可以上船參觀」，但海軍副司令梅家樹隨後趕忙補充，岳飛艦、磐石艦有在港口內錨泊，而康定艦則是有靠泊，「在船上有舉行聯合升旗典禮」，所以就是「有人上船」。

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