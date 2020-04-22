快訊／蔡英文公開向國人道歉：我是三軍統帥「國軍的事就是我的事」

記者蔣婕妤／台北報導

國軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚疫情，國防部長嚴德發21日晚間率一級主官鞠躬道歉，並表示已向總統蔡英文自行處分。總統蔡英文22日上午於總統府敞廳談話親上火線向國人道歉，強調身為三軍統帥，國軍的事就是自己的責任，這次的疏漏國軍應該釐清真相、改正錯誤。

蔡英文表示，這次敦睦艦隊染疫事件受到社會高度關注，國防部昨天已經針對初步調查跟外界說明及報告，部長自請處分，「我是三軍統帥，國軍的事就是我的事，就是我的責任。」

蔡英文強調，國軍平常捍衛國家很用心，支援防疫工作做了很多事，這次出了這麼大的違失，讓國人承擔疫情風險，要向國人致上歉意，總統的工作應該是讓國人安心，國軍這次應該要釐清真相、改正錯誤。

敦睦艦隊27人確診新冠肺炎，讓國軍遭到社會各界撻伐，國防部21日晚間召開記者會，部長嚴德發率多名將官出面道歉，坦承艦隊有4項缺失，第一點直接曝「支隊長疫情通報不落實」，立刻在批踢踢引發討論。目前海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝皆在懲處名單，海軍司令劉志斌則自請處分。

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