知名美容集團爆險害命！　女律師紓壓反濺血破相

▲女律師在斯朵利新莊幸福二店（圖）昏倒受傷，與店家對簿公堂。（圖／鏡週刊提供，下同）

標榜美髮、美容、美甲一站式服務的「斯朵利」集團，全台灣共有將近400家分店，還請來女星林心如、夏于喬、蔡淑臻等人代言，創下年營收20億元的佳績，但旗下新莊幸福二店最近卻遭律師消費者提告過失傷害、詐欺。提告女律師指控，該店按摩師操作儀器手法拙劣，讓她極度疼痛，還害她在浴室缺氧昏倒，當場濺血破相，店家卻隱瞞未告知，也沒有協助送醫，更不願做出適當賠償，女律師忍無可忍，痛批斯朵利缺德又冷血，誓言透過司法討回公道！

上月底，1名林姓女律師到新北地檢署控告全台規模最大的美容集團「斯朵利」過失傷害、詐欺。她表示，去年9月初，她到該集團新莊幸福二店做美體SPA時，美容師不斷推銷「G5完美曲線」課程，還說蘇姓店長號稱G5之神，她當天便接受店長的G5服務，確實感受全身放鬆，即購買20堂G5課程，並預約2週後由美容師及店長，2人一起服務70分鐘。

▲女律師指控美容師手法拙劣，讓她極度疼痛，還害她缺氧昏倒。示意畫面，圖非當事人。

2週後，林律師依約前往，美容師卻說店長有其他客人，再三保證自己可以單獨操作儀器，沒想到過程中，美容師以她的淋巴腺堵塞為由，多次用儀器推打她的腋下、背部淋巴，她頻頻喊痛叫停，最後在極度疼痛下完成課程，與之前的體驗有天壤之別。

此外，美容師在按摩過程中多次頻繁進出美容室，讓林律師足足趴在按摩床上2個半小時，結束後，因時間延遲太久，還催促林盡快淋浴，以便下個客人使用，不料林走去淋浴間，便疑似因趴臥太久、疼痛缺氧，在淋浴間二度昏倒。

▲林姓女律師（圖）控斯朵利未善盡企業責任，要透過司法為自己討公道。

林律師表示，第一次昏倒醒來時，無力開口呼救，周遭又沒緊急鈴，她努力想起身，卻再次昏倒撞上水龍頭，這次醒來時，她的右臉趴地、疼痛，她狼狽爬出美容室，此時店員才上前攙扶她，還說曾聽到2聲巨響，卻沒人進入查看。當時美容師及店長不斷推說林是低血糖，給她糖果餅乾，並未協助送醫，待狀況略好轉後，她才自行返家。

不料當晚林吃飯時，竟有血滴到碗裡，她才赫見眉心有道約4公分的撕裂傷，她到診所就醫，醫生判斷傷口太深，建議縫合，她無法接受，認為店員明明有看到，卻選擇隱匿不說，非常缺德。事後，林律師致電店家、告知傷勢，沒想到店長對後續的醫療處置隻字未提。

林3個月來不斷進出醫院治療傷疤，整形外科醫生建議她每月都要接受雷射除疤，但也只能淡化，無法去除。為討回公道，林律師向店長要求退款、賠償醫藥費及後續雷射費用，店長後來同意退費，卻在清點未開啟的精油時，稱美容師忘記登錄，拒絕多退2千多元，讓林認為是詐騙。

▲女律師指控，店家事後僅要她返店簽署消費憑證，對於受傷問題隻字未提。

林律師與斯朵利雙方對和解條件沒共識，林後來到斯朵利官網客訴、寄發律師函，也都石沉大海，她認為自己是執業律師都受到這種對待，「一般民眾若在店裡出意外，如何討公道？」希望把自己慘痛的經驗公諸於世，提醒大眾注意。

針對林姓女律師的指控，斯朵利新莊幸福二店蘇姓店長回應表示，全案已進入司法程序，目前不便對外說明。



