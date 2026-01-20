2台灣人搭阿蘇火山直升機失聯　直播疑拍到「10秒墜機瞬間」

▲阿蘇山直升機傳失事2台灣人失聯！直播鏡頭疑拍到墜機瞬間。（圖／翻攝自YouTube／RKK NEWS DIG，下同）



記者許力方／綜合報導

日本熊本縣阿蘇山20日上午發生觀光直升機失聯事故。一架自阿蘇市知名觀光設施「阿蘇卡德利動物園」起飛的直升機，起飛6分鐘失聯，最後訊號在火山口附近消失，搜救人員歷經約5小時搜尋，於阿蘇山中岳第一火口北側斜坡發現疑似機體殘骸，研判直升機已墜毀，有網友並在監視器直播畫面中發現疑似墜機過程。

起飛約10分鐘失聯 居民回報聽見巨大聲響

熊本警消指出，事故直升機於上午10時50分左右起飛，原定進行約10分鐘的空中觀光行程，繞行草千里與阿蘇山上空後返航，但超過預定時間仍未返回，當地隨即展開搜救。事故發生前後，附近居民曾回報聽見類似「砰」的一聲巨大撞擊聲，與後續發現殘骸時間相符。

熊本放送直播畫面，一架位於阿蘇火山博物館的「火山口直播」畫面中，有網友發現，事發當時疑似有拍到一架飛行物呈現拋物線墜落在火山口附近，機身附近冒著黑煙，整個過程約10秒。

機上3人仍下落不明 包括2名台灣人

失聯的台籍旅客為41歲男性及36歲女性，而日籍飛行員有逾35年飛行經驗，在阿蘇地區執飛約1年時間。入夜後現場一片漆黑，搜救工作已於下午6時暫停，預計隔天上午7時30分重啟。