有症狀海軍卻放人下船？國防部證實：案397不適未通報醫官





▲軍艦傳確診，海軍緊急召回700人。（圖／中華民國海軍臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日下午公布國內2名海軍敦睦艦隊實習生及1名職業軍人染疫，接觸者匡列「3軍艦700多人」。針對外界質疑，案396及397身體有症狀為何軍方還放人下船？對此國防部回應，案397雖然身體不適，不過沒有告知醫官。

外界質疑，案397和案396在4月初就有症狀，為何海軍卻放人下船？對此，國防部回應證實，案396於13日因頭痛求醫診療，經醫官量測體溫為36.6度，依頭痛症狀給予藥物治療；不過，案397雖然身體不適，卻沒有向醫官回報及求醫，直到下了船才就醫及通報。

國防部強調，同艦官兵、學生均已依照「中央流行疫情指揮中心」的指導進入檢疫所，進行隔離採檢；其餘接觸者，則要求自主健康管理，並採取營區隔離。

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