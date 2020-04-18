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快訊／參謀總長黃曙光主持艦隊結訓典禮　即起自主健康管理14天

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▲▼參謀總長黃曙光參與4月16日艦隊結訓典禮。（圖／中華民國海軍臉書）

▲參謀總長黃曙光（左）參與4月16日艦隊結訓典禮。（圖／中華民國海軍臉書）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日公布國內3名新增確診案例，海軍敦睦艦隊2實習生與1軍人確診新冠肺炎，接觸者匡列「3軍艦700多人」，其中參謀總長黃曙光曾參與艦隊結訓典禮。對此，國防部發言人史順文回應，總長和相關長官會自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心原本公布國內新增2例境外移入病例（案396、397），均為20多歲男性，在我國某艦隊實習，住同寢室。兩人於2月21日起登艦實習，該艦共337人（含2名個案）於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

▲▼參謀總長黃曙光參與4月16日艦隊結訓典禮。（圖／中華民國海軍臉書）

不過，陳時中在記者會上宣佈，稍早又有1人確診新冠肺炎，該艦隊已有3人確診。與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調。

指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於18日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於19日公布。

針對敦睦艦隊「官校實習生」有確診個案，而黃曙光也曾參與艦隊結訓典禮。對此，史順文證實，黃曙光15日有參加結訓典禮，跟官兵有距離，且沒有肢體接觸。不過要從嚴管制，因此總長和相關長官也會自主健康管理。

▲▼海軍民國109年敦睦遠航訓練支隊結訓典禮。（圖／取自中華民國海軍臉書）

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