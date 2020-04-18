



▲總統蔡英文主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

海軍敦睦艦隊2實習生與1軍人確診新冠肺炎，指揮中心今（18）日在記者會上表示，與2名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，已安排今日入住全台7處檢疫所，進行隔離並完成採檢，採檢結果將於明日公佈。總統府聲明中強調，總統蔡英文已經指示，要求國軍從速完全檢疫、穩固國軍戰力。

針對海軍敦睦遠航訓練支隊官兵出現武漢肺炎確診病例，總統府18日表示，蔡英文相當關注，在聽取國防部嚴部長報告後隨即做出指示，「要求國防部全力配合中央流行疫情指揮中心，從嚴、從速完全各項檢疫、疫調措施，並再度檢視目前國軍防疫作為與相關整備，務必確保全體國軍官兵健康無虞，穩固國軍戰力。」

對於蔡英文9日前往迎接敦睦支隊官兵回國事宜，總統府強調，實際上因配合防疫規定，支隊官兵必須於艦上完成30天檢疫，故並未上陸，而總統則於港邊揮手相迎，沒有接觸感染的風險。

指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，兩人均於今日確診。

指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於今日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於明日公布。

其他人也看了這些…

►再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊實習生、軍人確認染疫

►海軍敦睦艦隊染疫「接觸者匡列3軍艦700多人」陳時中：將漏夜採檢

►參謀總長黃曙光主持艦隊結訓典禮 即起自主健康管理14天

更多熱門新聞…

►軍艦9日靠港3人染疫⋯蔡英文當日有接見！國防部：官兵沒下艦、總統無登艦

►蔡英文「隔空致意」敦睦艦隊 總統府：沒有接觸感染風險

►敦睦艦隊2實習生＋1軍人確診新冠肺炎 蔡英文指示從速完全檢疫