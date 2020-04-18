快訊／再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊實習生確認染疫

記者洪巧藍／台北報導

國內好不容易在過去幾天出現3次零確診，然而今（18）日又發現新冠肺炎確定病例。中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布新增3境外移入確診，為軍艦實習生，都是均為20多歲男性，在我國某艦隊實習，住同寢室。3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

▲中央流行疫情指揮中心記者揮。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，兩人均於今日確診。

指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於今日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於明日公布。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。