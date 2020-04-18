獨／高雄「0本土確診個案」3威脅恐破功　確定罷韓6/6隔日…知情人士：時機敏感

▲軍艦傳確診，海軍緊急召回700人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／綜合報導

海軍敦睦艦隊傳出有3名實習學生確診新冠肺炎，不過令人擔心的事，中央疫情管制中心表示3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，但是15日相關人員就從高雄左營軍區下船之後，究竟去了哪裡？而且在17日晚間發現第一名確診個案，這是指標個案嗎？中間有2天的移動期，接觸了誰？休假返家的周邊會不會造成社區感染風險提升？就有相關人士擔心，高雄市的本土零確診恐怕要破功。

這隻敦睦艦隊框限的人員總共有700多人，他們在15日從左營軍港下船之後，他們開始休假，等到17日晚間有一名學生被確診新冠肺炎之後，相關的防疫措施才緊急啟動，但是讓人擔憂的部份，究竟這700多名的士官兵，休假期間他們的足跡去了哪裡？返家？或是前往台灣各地，目前中央疫情管制中心在17日確診之後，經過24小時之後，還沒有公佈他們在各縣市的分佈情況。

▲抵達高雄隔離所 。（圖／記者吳奕靖攝）

在這一波海軍敦睦艦隊的境外確診當中，首當其衝的應該就屬於高雄市，因為他們在左營軍港下船之後，要離開高雄市返家，得要前往左營高鐵或是火車站等，他們究竟是怎麼離開左營軍區，是搭小黃嗎？搭公車?而軍區旁邊的載客小黃是否有被高雄市衛生局框列？究竟有多少人是留在高雄趴趴走2天？他們的足跡範圍有多大？可是高雄市衛生局在中央疫情管制中心發布訊息之後，就未曾針對這個部分來進一步說明，直接把責任推給了中央疫情管制中心。

這起境外感染確診的時機相當敏感，在確定6月6日即將進行罷韓投票的隔日，若高雄市零本土確診病例因而破功，責任歸咎在中央？在國防部？在海軍？或是高雄市政府？唯一可以確定的是倒楣的絕對是全體高雄市民。

▲海軍敦睦支隊於3月13日至15日完成訪問帛琉任務。（圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書）