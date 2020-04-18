海軍敦睦艦隊染疫「接觸者匡列3軍艦700多人」陳時中：將漏夜採檢

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內3名海軍敦睦艦隊實習生染疫，接觸者匡列「3軍艦700多人」，陳時中表示，今晚漏夜採檢，希望明天檢驗結果出爐，陽性送醫隔離治療，陰性隔離14天。

▲蔡英文9日

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布新增3境外移入確診，為軍艦實習生，都是均為20多歲男性，在我國某艦隊實習，住同寢室。3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。