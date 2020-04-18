海軍敦睦艦隊染疫「接觸者匡列3軍艦700多人」陳時中：將漏夜採檢

記者洪巧藍／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內3名海軍敦睦艦隊實習生染疫，接觸者匡列「3軍艦700多人」，陳時中表示，今晚漏夜採檢，希望明天檢驗結果出爐，陽性送醫隔離治療，陰性隔離14天。
▲蔡英文9日
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中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布新增3境外移入確診，為軍艦實習生，都是均為20多歲男性，在我國某艦隊實習，住同寢室。3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。
指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，兩人均於今日確診。 指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於今日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於明日公布。
指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，兩人均於今日確診。
指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於今日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於明日公布。