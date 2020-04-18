軍艦9日靠港3人染疫⋯蔡英文當日有接見！國防部：官兵沒下艦、總統無登艦

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，繼連續2天0確診後，中央流行疫情指揮中心今（18）日公布全台最新確診病例，一共新增3例境外移入個案，皆為我國某軍艦實習生、住同寢室。針對9日該軍艦靠港後，總統蔡英文有前往碼頭致意官兵，是否有保持一定距離部分？國防部軍政副部長張哲平強調，當天行程都是「官兵沒有下艦，蔡總統沒有登艦，蔡總統無任何遭感染隱憂。」

海軍敦睦艦隊因受疫情影響，這次僅僅成功訪問我南太平洋友邦帛琉，其他原訂前往的國家，都因考量疫情而作罷，任務總天數只有36天，主要原因為避免因艦艇高度群聚，官兵成為疫情破口，9日該軍艦抵港，總統蔡英文仍前往碼頭致意官兵，針對是否有感染疑慮部分，國防部軍政副部長張哲表示，「當初這規劃行程就有考慮到疫情風險，因此在整體規劃上當天行程都是官兵沒有下艦，蔡總統沒有登艦，然後保持至少5公尺符合社交安全距離揮手致意離開停泊港口。」故總統並無任何遭感染之隱憂。

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今日新增3例境外移入案，3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，2人均於今日確診。

指揮中心表示，與前2名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，即刻正進行相關疫調，並將於今日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於明日公布。