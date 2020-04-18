快訊／國防部：即日起「全軍配戴口罩」　持續宣導自主健康管理

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

台灣連續2天0確診後，18日爆出海軍敦睦艦隊2實習生與1軍人確診新冠肺炎，接觸者匡列「3軍艦700多人」，然而他們在確診前已於15日各自返家休假，引起網友擔心成為防疫漏洞。對此，國防部回應，即日起，國軍所有人員全日配戴口罩，持續宣導自主健康管理。





▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

中央流行疫情指揮中心原本公布國內新增2例境外移入病例（案396、397），均為20多歲男性，在我國某艦隊實習，住同寢室。兩人於2月21日起登艦實習，該艦共337人（含2名個案）於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

不過，陳時中在記者會上宣佈，稍早又有1人確診新冠肺炎，該艦隊已有3人確診。與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調。

指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於18日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於19日公布。

面對海軍敦睦艦隊爆確診案例，國防部18日晚間表示，因應疫情發展，為了確保國軍戰力完整，自即日起，國軍所有人員全日配戴口罩，另外要持續宣導自主健康管理，以及防疫工作重要事項，包括勤洗手、保持社交距離及每日兩次體溫量測等，均要持續落實宣導、執行。

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