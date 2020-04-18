轉達蔡英文、蘇貞昌的關心！陳其邁早晚奔疾管署：務必照顧所有官兵

▲陳其邁赴疾管署開會。（圖／翻攝自陳其邁臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台灣連續2天0確診後，18日爆出海軍敦睦艦隊2實習生與1軍人確診新冠肺炎，接觸者匡列「3軍艦700多人」，引發網友擔憂。對此，行政院副院長陳其邁表示，已要求國防部配合指揮中心集中檢疫，並用最快的時間進行完整的疫調，減少社區傳播的風險。

陳其邁18日晚間於臉書上表示，早上及晚上到疾管署開會，會中轉達總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對海軍敦睦艦隊發生3個確診案例的關心。

陳其邁說，他也要求國防部配合指揮中心集中檢疫，並用最快的時間進行完整的疫調，減少社區傳播的風險；也務必照顧好所有官兵、家屬的身體狀況及心情。

最後，陳其邁強調，防疫沒有假期，疫情仍然不能輕忽，也要提醒大家持續落實防疫措施，保護好自己和他人的健康。

關於海軍敦睦艦隊爆確診案例，中央流行疫情指揮中心原本於18日記者會中，公布國內新增2例境外移入病例（案396、397），均為20多歲男性，在我國某艦隊實習，住同寢室。兩人於2月21日起登艦實習，該艦共337人（含2名個案）於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

隨後，陳時中在記者會上宣佈，稍早又有1人確診新冠肺炎，該艦隊已有3人確診。與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調。

指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於18日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於19日公布。

其他人也看了這些…

►再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊實習生、軍人確認染疫

►海軍敦睦艦隊染疫「接觸者匡列3軍艦700多人」陳時中：將漏夜採檢

►參謀總長黃曙光主持艦隊結訓典禮 即起自主健康管理14天

更多熱門新聞…

►軍艦9日靠港3人染疫⋯蔡英文當日有接見！國防部：官兵沒下艦、總統無登艦

►蔡英文「隔空致意」敦睦艦隊 總統府：沒有接觸感染風險

►敦睦艦隊2實習生＋1軍人確診新冠肺炎 蔡英文指示從速完全檢疫