曾稱敦睦艦隊官兵沒狀況　海軍參謀長急澄清「沒有要欺騙…」

▲立委蔡適應、海軍參謀長敖以智（右）。（圖／翻攝自立院直播）

記者袁茵／台北報導

立委蔡適應15日曾在國防委員會詢問海軍參謀長敖以智，敦睦艦隊官兵身體狀況是否有問題？當時敖以智回答「健康都沒有問題。」然而18日卻爆出3例確診。對此，蔡適應18日表示，稍早有接到敖以智的致電，對方表達沒有要欺騙的意思，而他已要求國防部20日向他書面和口頭報告艦隊相關情況。

回顧敖以智15日接受立委蔡適應質詢過程。當時蔡適應提到，「我想問敦睦艦隊海軍。我想確認一下，上周四回來的，都按照規定要隔離嗎？那現在身體狀況有無問題？」而敖以智回答，「報告委員，都沒有！」

▲民進黨立委蔡適應。（圖／記者林敬旻攝）

蔡適應進一步詢問，「都沒有問題？那今天就可以宣布休息了是不是？還是？」敖以智回覆，「昨（14）日已經進行檢疫了，檢疫公布數據都出來了，報告委員，因為是根據30天的檢疫規定，我們有通報疾管署邊境管制組，對方說30天內沒有任何狀況就可以。」

被問到何時可以正式休假？敖以智表示，「今（15）日結訓典禮完就可以。是早上。」至於主持人是誰？敖以智補充，是參謀總長黃曙光。

面對現在海軍敦睦艦隊爆出2名實習生、1名軍人確診，根據《中央社》報導，蔡適應18日晚間回應，稍早有接到敖以智的致電，對方表明當時並沒有要欺騙委員的意圖，只是艦指部當時回報艦上官兵「都沒有狀況」，且所有官兵下船前體溫量測結果都未超過攝氏37.5度。

報導指出，蔡適應提到，自己當時在委員會提問時，並非事前掌握相關情資，只是敦睦艦隊航程時間長，合理懷疑友群聚感染風險而已。

蔡適應說，艦隊染疫顯示出部隊管理有待改善，確診官兵為12人一間寢室，就算如同國防部所言，18日的確診個案中也只有一人在艦上求醫，其他兩人身體不適雖未求醫，但難道室長、同寢人員都沒警覺？為何醫官未做通報？目前他已要求國防部20日向他提出書面、口頭報告艦隊相關情況。

其他人也看了這些…

►再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊實習生、軍人確認染疫

►海軍敦睦艦隊染疫「接觸者匡列3軍艦700多人」陳時中：將漏夜採檢

►參謀總長黃曙光主持艦隊結訓典禮 即起自主健康管理14天

更多熱門新聞…

►軍艦9日靠港3人染疫⋯蔡英文當日有接見！國防部：官兵沒下艦、總統無登艦

►蔡英文「隔空致意」敦睦艦隊 總統府：沒有接觸感染風險

►敦睦艦隊2實習生＋1軍人確診新冠肺炎 蔡英文指示從速完全檢疫