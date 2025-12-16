高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

記者曾筠淇／綜合報導

停職中的新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院審理後今（16）日二審宣判，結果出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。對此，律師林智群分析高等法院判高虹安不成立貪污罪的原因，並直呼「顏寬恒哭死」。

檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費62萬多元，扣除實際用於公務或私聘助理、獎金等支出，總計詐得46萬多元，因此依照《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安等5人起訴。

一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。案件上訴第二審，高等法院審理後16日二審宣判，結果出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。

林智群在臉書粉專發文分析高等法院判高虹安不成立貪污罪的原因，首先，高等法院法官認為立法院第32條第1項規定有違明確性原則，裁定案件停審，且聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。

其次，高等法院承辦法官認為，立法院組織法第32條第1項規定不明確，因此自己研究，還發函問立法院，但林智群認為，「法院是適用法律的專家，問立法院、韓國瑜幹嘛？」第三，立法院函覆認為編列立委公費助理經費，是補助立委問政需要，本質上屬於立委補助費性質。

第四，法院依立法院的回函，以及「助理費一開始曾經匯到立法委員個人帳戶」的歷史，設定助理費本質上是給立委的錢，「實質補助，彈性勻用」。最後一點，林智群指出，就是引用了大水庫理論，認為高虹安支出的金額比「A的錢」還要多，所以沒有貪污的犯意。

林智群分析完5點後，也說「如果是這樣的話，顏寬恒也應該無罪啊！顏寬恆哭死」。他也在留言處補充，「行政法院處理稅務訴訟，也常發函給國稅局，然後依照國稅局的意見下判決，所以國稅局勝率超高」。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「『會有人搞定司法』看來不假」、「司法復活了」、「努力往解套的方向解釋」、「這法官也花了不少時間想救高」、「我看完也是覺得顏寬恒應該要找高虹安的律師團打官司才對」。還有網友拋問，「可以再上訴嗎？」林智群則回，「可以」。

