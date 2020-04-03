1兆救台灣！陳其邁「一張圖表」讓你看懂民生紓困措施





▲陳其邁說明紓困內容。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，嚴重衝擊經濟發展，行政院2日擬拍板紓困2.0內容，規模達到1兆500億元。行政院副院長陳其邁透過臉書整理圖表，清楚說明這次與民生相關的紓困方案與內容。

陳其邁表示，疫情全球大流行，已近180國出現確診案例。衝擊幅度大大超過SARS，各國都相繼提出紓困措施，幫助人民。總統蔡英文及行政院長蘇貞昌指示，除了第一階段所編列的600億元特別預算，及移緩濟急的400億元，共1千億元紓困振興經費。行政院再加碼，提出第二階段紓困方案，合計規模達1兆500億元，「從最基層人民與勞工朋友的照顧起，作伙渡難關」。

陳其邁指出，行政院提出措施包括幾大類型。「挺就業」部分包含經濟部服務業及製造業協助補助66萬名員工薪資補助（396億）；導遊領隊（包含無雇主導遊領隊）將每人每月補貼1萬元，連續3個月（84億）；照顧計程車、遊覽車駕駛，將每人每月補助1萬元，總共補助3個月（36億）；照顧營運困難之農民、團體（8億）；安穩青年就業方案 照顧初入職場青年（60億）；安心即時上工方案 照顧擴大減班修習者（60億）；失業者擴大公共服務 照顧失業者（120億）；支撐約100萬名水電工攤商等自營工作者，將提供每月1萬元薪資補貼，共3個月（300億）。

「渡難關」部分有勞工貸款降低利率（500億）；經濟部千億保方案，央行加碼中小企業低利率（2000億）；水電費補貼（67億）。「拚防疫」部分有防疫預算、防疫物資、醫療機構紓困及津貼、87萬人次弱勢老人兒童身障補助（365億）。

陳其邁強調，「顧家庭、挺企業、顧產業、護弱勢」，疫情擴散加劇，政府最擔心的就是勞工的工作與生活。因此包括一般勞工、初入職場、減班休息、自營者、失業者、弱勢者，只要人民有需求，政府都會傾全力協助，「一定要讓紓困更即時，助民眾和家庭挺過難關」。

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