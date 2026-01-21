買電池送神秘小禮「竟是橡皮擦」　一票吐槽！內行揭神用途：沒亂送

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日在賣場發現，日本家電大廠的電池包裝內，竟附贈一顆看起來毫不相干的橡皮擦，讓他忍不住吐槽「邏輯猜不透」；沒想到，PO文意外釣出內行人解惑，揭開橡皮擦與電子產品之間的「神搭配」。

「這邏輯猜不透」 網友發文吐槽贈品：莫名其妙

看到買電池送橡皮擦，網友忍不住在「路上觀察學院」發文吐槽，首先是標榜「神祕小禮物」，卻是用透明包裝，一眼就能看穿；其次是贈品選擇，認為送手電筒或雷射筆較符合主商品功能，送橡皮擦簡直像「買刮鬍刀送衛生棉」般突兀；最後則是不解為何要強調「限量加碼」，直呼「到底誰會為了10元的橡皮擦，花100多買電池？」

文章一出，不少網友也跟著打趣道，「難道大獎是再來一個橡皮擦？」「你以為是橡皮擦，其實它是個吹風機」、「原來是瞄準裝玩具的客層，橡皮擦小孩也能用」、「不然你以為為什麼魯夫打得贏艾涅爾（橡膠不導電）」、「驚不驚喜～意不意外？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林育綾攝）

內行人解答：橡皮擦是「接點救星」

就在一片吐槽聲中，有內行網友出面解釋，橡皮擦在電子維修領域其實是有妙用的。原來，電器產品的電池接點、手機SIM卡、金融卡晶片，甚至是電腦零件的「金手指」，若因氧化產生鏽跡導致接觸不良，使用橡皮擦輕輕摩擦即可有效清除鏽跡，讓讀取恢復順暢。

對此，一票網友瞬間長知識，紛紛回應「原來是用來除鏽的，太專業了」、「這下我終於懂為什麼買電池要送橡皮擦了」、「接觸不良的電器接點真的可以用橡皮擦清除，這招必學」。

另外，專家建議，若使用橡皮擦清潔電子接點，應選擇磨耗性較低、質地較細緻的款式，並在清除後確保殘餘碎屑清理乾淨，以免碎屑掉入機器內部造成損害。

文具控曝兩家公司「背後淵源」

此外，也有資深文具控指出，「Panasonic在2023年錳乾電池60週年時，有與飛龍牌合作過，發行了電池造型的橡皮擦，所以以兩家公司的合作關係來看，買Panasonic的電池送飛龍牌橡皮擦，非常合理。」

