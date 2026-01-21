曾推空中欣賞活火山　日觀光局已下架「直升機遊覽資訊」

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀意外，機上2名台灣遊客與日本籍飛行員共3人至今仍失聯。事實上，能夠從空中俯瞰火山口的觀光直升機行程，已是當地觀光招牌之一，就連日本觀光局官方網站也曾大力推薦，但如今已經下架。

▲日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

觀光熱門行程 官方也推薦

《每日新聞》引述日本環境署數據報導，2024年造訪包括阿蘇山的「阿蘇九重國立公園」訪日觀光客人數高達118萬人次左右，在全國國家公園之中排名第2，僅次於擁有富士山的「富士箱根伊豆國立公園」。

日本觀光局也曾在官方網站推薦「從空中見識活火山的魅力」，「搭乘觀光直升機，鳥瞰巨大的阿蘇山火山口，欣賞火山煙霧噴湧的景象與火山口翠綠的水色。在不同季節，還有機會看見九州杜鵑的粉紅花朵或遼闊雪景」等。

▼日本觀光局已下架空中欣賞活火山的頁面。（圖／翻攝japan.travel）



鳥瞰火山風光 多種行程可選

根據觀光直升機營運方網站，遊客可以選擇多種方案。

「阿蘇山麓行程」全程4分鐘，每位成人收費6000日圓（約新台幣1200元），可鳥瞰北外輪和米塚地區。

「俯瞰震撼火山口」全程7分鐘，每位成人要價1萬日圓（約新台幣2000元），可近距離從活火山上空俯瞰岩漿，感受大自然震撼。

「超值感受阿蘇山」全程10分鐘，每位成人要價1.4萬日圓（約新台幣2800元），可鳥瞰米塚、草千里、中岳火山口等景點。

至於3人包機則要價6萬日圓（約新台幣1.2萬元），但可以享受15分鐘空中風光。