賴清德不出席彈劾案審查　黃國昌：期待14位民進黨立委勇敢站出來

▲立法院彈劾總統賴清德審查會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（21日）針對審查總統賴清德彈劾案提案內容召開全院委員會，國民黨團、民眾黨團皆甲級動員應戰，狂批賴清德不出席是證明心虛、害怕立法院。民眾黨今中午召開中央委員會，針對彈劾案，黨主席黃國昌說，鄰近的南韓國會同樣對前總統尹錫悅提出彈劾案，即便首次因執政黨杯葛導致投票人數不足，但最終有12位執政黨立委良心發現，成功彈劾尹。黃期待，接下來彈劾程序中，能出現14位有良心的民進黨籍立委挺身而出，勇敢站出來彈劾侵害民主憲政的獨裁總統。

針對中華民國史上首位遭彈劾的總統賴清德，今日悍然拒絕依被彈劾人身分列席國會審查會，黃國昌痛批，賴清德寧可浪費整整一年發動大惡罷，意圖強硬改變國會生態，也不願與在野溝通，明目張膽違憲、架空民主，現在連以被彈劾人身分列席國會都不願意，草率以便籤回覆立法院，輕蔑的稱「立法院無直接向總統問責之權」簡直荒腔走板、獨裁心態顯露無遺。

黃國昌批，總是把民主價值掛嘴邊的民進黨團，同樣選擇以邏輯謬誤的言論繼續幫一位違法濫紀的總統卸責，實在令人遺憾。對比鄰近的南韓，國會同樣對前總統尹錫悅提出彈劾案，即使首次因執政黨杯葛導致投票人數不足，在野黨仍持續努力捍衛國家，最後有12位執政黨立委良心發現，成功彈劾尹錫悅、守住南韓民主。

黃國昌期待，在接下來彈劾程序中，能出現14位有良心的民進黨籍立委挺身而出，勇敢站出來彈劾侵害民主憲政的獨裁總統，不讓「德意志」凌駕於法律、凌駕於國家之上。

而針對行政院不依法編列立法院三讀通過「警察人員人事條例」預算、苛扣警消退休金，台灣民眾黨無償替退休警消啟動團體訴訟，目前全台各地23個收件站，收件數已經破1300件，第一階段收件作業將持續進行至本週五（1月23日），接續馬上進行資料整理與訴訟準備，預期2月初正式提起訴訟；黃國昌強調，台灣民眾黨一定會捍衛警消權益，遏止惡劣政府剝削一生奉獻的警消。