拒簽3點協議　陳亭妃：立委補選選項絕無郭信良「他不適合」

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨拜會台南市議長邱莉莉，希望為初選紛爭破冰，卻因陳亭妃未簽署議員提出的「切割郭信良」3點協議保證，雙方不歡而散。陳亭妃今（21）日接受主持人黃光芹專訪時表示，如果要拿「清廉、勤政、愛鄉土」來切割，「民進黨籍有很多人我是不是也要切割？」至於外傳當選台南市長後，郭信良可能爭取立委補選，陳回應，郭信良從沒有參與這場選舉，且郭不適合擔任立委，台南立委補選絕不會有郭信良這個選項。

陳亭妃今接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，對於「切割郭信良」3點協議，陳亭妃表示，身為台南市長不可能獨偏哪位候選人，市長就是公共財，目標所有民進黨議員都能全壘打，希望台南2026大贏，2028幫總統賴清德墊下最大的底氣。

陳亭妃強調，這次選舉郭信良都沒參與。大家都想太多，一定是提名民進黨籍正副議長候選人，這部分她從來就不諱言，很清楚目標就是以民進黨為原則，但機制應該要討論，而不是突然拿出所謂的簽署書要她簽，「這應該是頭一招吧」，更何況事前都不知道有簽署書。

陳亭妃表示，昨日拜會完，很多媒體要訪問，但自己只有2個字「尊重」，且在這個時間點本來就需要有宣洩的管道，未來無論如何，大家就是同一艘船。至於要支持哪位正副議長，她直言，現在連議員初選都沒有，這需要未來大家共同討論，重申一切都尊重。

至於媒體人吳子嘉爆料，陳亭妃若未來選上台南市長空下的立委位置，補選大戰恐會由國安會副秘書長林飛帆對上郭信良，且若無意外應是郭贏。對此，陳亭妃說，該訊息出來時，自己就有打給吳子嘉，告訴吳應該不會有這個問題，畢竟每個人適合的位置真的也不一樣。

陳亭妃直言，郭信良不適合擔任立委的角色，郭信良基層實力深厚，但每個人有適合的角色，郭不適合立委，也不需要這麼辛苦，否則要做立委這個位置就要每天4點起床，6點03分的高鐵，每天都要這樣跑。

陳亭妃重申，現在連議員初選都沒有，更何況自己現在還是立委，就已經講到立委補選，實在太誇張也跳太快。至於是否林飛帆有可能投入，自己真的不清楚，也不知道這個訊息從何而來，但起碼她可以保證「台南立委絕對不會有郭信良的選項」。