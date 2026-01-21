民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇進軍地方

▲民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪陪同北市議員擬參選人許甫掃松信選區市場。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（21日）中央委員會核定選決會通過第四波2026年直轄市、縣市議員提名，共計10位，包括基隆市中山區呂承祐；台北市松山信義區許甫、中正萬華區吳怡萱；新北市板橋區林子宇、中和區陳怡君；新竹縣湖口鄉陳岫玫、新豐鄉徐勝凌；苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、頭份三灣南庄選區林志學；澎湖縣馬公市莊國輝。黨主席黃國昌強調，提名的每位夥伴都是強棒、即戰力，期勉未來繼續深耕基層、貼近民意，以最大的努力回應民眾期待。

黨主席黃國昌說，面對民進黨政府的違法濫權，民眾黨要以120分的努力對台灣人民負責、積極解決問題；每位參選人爭取讓自己成為最好的選擇。民眾黨已正式公布2026顧台灣9支箭政策綱領，內容涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大核心願景，讓人民站得更穩、活得更好、走得更遠。

黃國昌說，與國民黨的共同政見進度也在推進中，兩黨智庫持續密集磋商，將盡快向各界報告；在野始終秉持「服務對象是所有人民」的核心精神，基於政策與理念來合作，積極落實聯合治理精神，負責任撐起這個國家。

另外，民眾黨選舉決策委員會於昨日下午召開會議後，提出2026年直轄市、縣市議員第五波提名選區公告，提名選區包含台中市的北屯區、彰化縣的和美線西伸港選區、彰化縣的二林芳苑大城竹塘選區，上述選舉區將各提名一名參選人，從1月22日9點起公告登記、至1月28日下午6點截止，登記資格也一併上網公告。

▲民眾黨發言人吳怡萱參戰台北市中正萬華議員選戰。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾黨前國際部主任林子宇參選新北市板橋區議員。（圖／記者黃克翔攝）