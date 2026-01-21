正妹拔智齒「搞1.5小時還削骨」超崩潰　怒告牙醫求償20萬結局曝

▲拔牙示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓正妹因右上方智齒歪斜求醫，不料竟陷入一場長達 90 分鐘的「口腔大屠殺」，阮姓牙醫瘋狂使勁，甚至不惜「削骨」硬挖，搞到王女嘴角爛掉，最後卻宣告失敗「拔不出來」，王女痛到崩潰轉院，結果另名醫師竟只花「10秒鐘」就輕鬆拔出，王女怒告阮醫求償20萬元，但法官認為醫師處置並無違反常規，判王女敗訴。

判決指出，王女前年4月前往左營某診所求診，阮姓牙醫警告智齒長不正恐害鄰牙蛀光，建議拔除，手術當天，醫師開挖後發現這顆智齒不僅位置超後面，「個性」還很頑劣，儘管醫師揮汗如雨、埋頭苦幹1.5小時，過程中還猛塗凡士林怕王女嘴角裂開，甚至動用翻瓣、削骨等大動作，但智齒依然穩如泰山。

最後王女不僅智齒沒拔掉，還因長期張口導致嘴角嚴重潰瘍，加上牙口劇痛，讓她身心受創，隨後她改往三民區另一間診所求救，沒想到奇蹟發生，新醫師觀察後精準出手，竟「喀擦」一聲，僅花10秒鐘就將這顆困擾王女許久的智齒連根拔起。

王女回想這段慘痛的拔牙經歷氣炸，認為阮姓牙醫醫術不精卻大言不慚建議削骨，害她白白受罪，怒告求償醫療雜費與精神慰撫金共 20萬元。

高雄地院審理時，阮姓牙醫委屈喊冤，強調當時已盡力，且拔牙過程均符合醫療規範，「不能因為最後沒拔出來就說我有錯」。法官調閱醫院的鑑定報告，認定智齒位置與生長角度確實增加手術難度，牙醫師處置並無違反常規，最終裁定王女敗訴，醫師免賠，全案可上訴。