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陸無症狀感染者增加60例　新增2例本土確診患者

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▲北京,新冠肺炎,新冠病毒,地鐵,口罩。（圖／路透社）

▲大陸2日新增新冠肺炎確診病例31例。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委公布昨（2日）境內31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例31例，其中29例為境外輸入病例，2例為本土病例（遼寧1例，廣東1例）；新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例12例，均為境外輸入病例。此外，新增無症狀感染者60例，其中境外輸入無症狀感染者7例。

報告指出，當日新增治癒出院病例163例，解除醫學觀察的密切接觸者1990人，重症病例減少50例。境外輸入現有確診病例710例（含重症病例19例），現有疑似病例135例。累計確診病例870例，累計治癒出院病例160例，累計死亡病例0例。

截至4月2日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1727例（其中重症病例379例），累計治癒出院病例76571例，累計死亡病例3322例，累計報告確診病例81620例，現有疑似病例135例。累計追蹤到密切接觸者710985人，尚在醫學觀察的密切接觸者19533人。

湖北新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例141例（武漢141例），新增死亡病例4例（武漢4例），現有確診病例987例（武漢983例），其中重症病例349例（武漢346例）。累計治癒出院病例63612例（武漢46461例），累計死亡病例3203例（武漢2563例），累計確診病例67802例（武漢50007例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者60例，其中境外輸入無症狀感染者7例；當日轉為確診病例7例（境外輸入轉為確診7例）；當日解除醫學觀察101例（境外輸入解除醫學觀察5例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1027例（境外輸入221例）。
 

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