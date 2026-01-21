賴清德讚關稅談判成果　曝2500億信保來源「不會排擠國內企業額度」

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（21日）召開中執會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時提到台美關稅談判結果，賴說明，承諾對美投資的2,500億美元，是由台灣企業直接、自主赴美投資，至於政府扮演信用保證角色，支持銀行機構透過專業授信審查的2500億美元，不會使用現有信保基金，絕不會排擠國內中小微企業所使用的信保額度，感謝行政院談判團隊，為台灣爭取到關鍵且具戰略意義的成果，有助台灣產業在國際布局上取得有利的地位，期盼不分朝野共同推動。

賴清德表示，在行政院鄭麗君副院長及談判代表團歷經九個月的努力下，已經在上週五順利完成與美國的關稅談判，並正式簽署台美投資合作備忘錄。此次結果，讓台灣的對等關稅調降至百分之十五，且不疊加，條件跟日韓、歐盟相同；同時，是全球第一個獲得美國232條款最優惠待遇的國家，並成功爭取以「台灣模式」與美國展開供應鏈合作。

賴清德指出，感謝鄭麗君副院長率領行政院談判團隊，在這段期間的辛苦努力，為台灣爭取到關鍵且具戰略意義的成果。賴強調，「台灣模式」合作方式中，承諾對美投資的2,500億美元，是由台灣企業直接、自主赴美投資，屬於企業因應全球布局的商業行為。

賴清德說明，至於政府扮演信用保證角色，支持銀行機構透過專業授信審查的2500億美元，為有意擴大投資布局的企業提供融資，不會使用現有信保基金。賴清德也提到，赴美投資的廠商國際設廠經驗豐富，也不一定需要政府的信用保證，就可以取得正常融資，因此，絕不會排擠國內中小微企業所使用的信保額度。

賴清德表示，整體而言，此次談判成果，不僅有助台灣產業在國際布局上取得有利的地位，美方也表達願促進投資我國的五大信賴產業，更進一步深化台美互利共榮的夥伴關係。期盼不分中央地方、朝野黨派，團結攜手，共同推動台灣經濟與國家整體發展。也要請全體黨公職持續傳遞正確資訊，用化繁為簡的方式，向社會大眾說明，讓國人安心、放心，讓台灣繼續進步發展。

