政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德2點提醒民進黨縣市長候選人　「母雞要發揮母雞的角色」

▲▼民進黨21日召開記者會正式提名賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘代表民進黨參選高雄市長、台南市長及嘉義縣長。現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁也出席向選民推薦這三位參選人，主席賴清德也親自為三人披上選舉綵帶。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（21日）召開中執會，正式通過提名立委蔡易餘參選2026嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長、賴瑞隆參選高雄市長，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時一一介紹三位候選人，並表示，團結不一定會贏，但不團結一定會輸；從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。賴也強調，不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是本黨提名候選人的責任。

據轉述，賴清德中執會致詞時表示，上週，中央黨部根據《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》的規定，已經完成高雄市、嘉義縣及台南市的縣市長候選人初選民調作業，順利產生三位提名候選人。今天的中執會，將針對「2026年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決。本次建請提名的三位縣市長候選人，都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。

賴清德也一一介紹，第一位，嘉義縣長候選人，建請提名三屆立法委員蔡易餘。蔡易餘擁有十年國會歷練，曾任委員會召委與黨團幹部，兼具中央政策視野與地方發展理解。深信具有靈活行動力的蔡易餘，能夠承續民進黨在嘉義縣的治理，讓嘉義縣在既有農工科技基礎上繼續轉型升級。

第二位，台南市長候選人，建請提名三屆台南市議員、五屆立法委員陳亭妃。陳亭妃歷經十年市議會和五屆立法院的淬鍊，不但能精準掌握市政發展需求，也能有效銜接國家政策方向。他有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。

第三位，高雄市長候選人，建請提名三屆立法委員賴瑞隆。賴瑞隆經過十年市府政務磨練，與十年國會議員洗禮，不僅熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡。相信擁有卓越執行力的賴瑞隆，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。

賴清德也提醒兩點，第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始」。

賴清德強調，在初選的過程中，黨內同志間難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。

賴清德表示，嘉義縣、台南市與高雄市，都是歷任民進黨縣市長一棒接一棒，努力建立起的「綠色執政、品質保證」地方典範，選民必將會以更高的標準，來檢驗我們的提名人選。三位優秀的同志通過初選提名，如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，面對其他的隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。

賴清德指出，期許三位被提名人，面對年底地方大選，務必要更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，獲得選民最大支持。不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的縣市議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是本黨提名候選人的責任。

01/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賴清德民進黨2026縣市長提名2026大選陳亭妃蔡易餘賴瑞隆

