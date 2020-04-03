北市搭捷運、公車要戴口罩？黃珊珊：研擬4月9日強制執行

記者陳家祥／台北報導

台北市政府3日召開防疫會報，針對搭乘大眾運輸系統是否應強制戴口罩一事，黃珊珊表示，目前還是有民眾在排隊買口罩代表，現階段仍無法普及性取得口罩，「擔心有些民眾無法取得口罩，會請交通局溝通，是不是在4月9日新制上路後強制規範，也就是4月9日再強制戴口罩才能上公車」，會與新北兩市會統一公告。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者徐斌慎攝）

黃珊珊表示，大家關心的公車捷運問題，中央宣布相關社交距離後，室內1.5公尺距離在公車與捷運有執行困難，中央也說無法達到1.5公尺距離的話要戴口罩。目前有95%以上的人戴口罩，還是有人無法戴，公車上也無法全面量體溫，且還有少數沒戴口罩。

黃珊珊表示，之前希望中央訂出統一規範執行，但今天發現還是有大批等待藥局開門的民眾，代表還是無法普及性取得口罩，「我們擔心有些民眾無法取得口罩，請交通局溝通，是不是在4月9日14天買9片的新制上路後強制規範，也就是4月9日強制戴口罩才能上公車，與新北兩市會統一公告」。

關於法源問題，會後聯訪時黃珊珊進一步解釋，傳染病防治法有授予地方中央做處置，只是地方要經過中央同意，目前是說中央有中央規範，但中央會尊重地方，法源沒問題。

黃珊珊說，基於雙北生活圈，我們希望一起制定，且將來若有困難，例如硬要上車、發生衝突時，有強制力跟罰則嗎？相關罰則需要中央授權，現階段先做防疫宣導、柔性勸導就醫。口罩可以用布的也可以上車。但若要處罰需要中央授權。