調降娛樂稅仍救不了　彰化市2家老字號電影院5月1日起暫停營業

▲彰化台灣大戲院與彰化大戲院從5月1日起暫停營業。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情嚴峻，彰化市內的彰化大戲院、台灣大戲院，在臉書公告，因新冠肺炎疫情延燒，致片商無法正常提供片源，進而影響戲院營運，戲院5月1日起暫停營運，「待疫情緩解後，再與大家相見」，無奈地方稅務局已經宣布啟動紓困機制，將電影業娛樂稅調降5成，仍無法躲過這一波寒潮。

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彰化大戲院、台灣大戲院，是彰化市內唯一2家的老牌電影院，提供上千個座位供民眾觀賞，沒想到新冠肺炎影響，從農曆春節開始更是門口羅雀，雖然地方稅務局率先宣布，針對受疫情影響較大的娛樂業者，啟動紓困機制，其中針對電影業娛樂稅也提出2、3月調降3成、4月起調降5成，都無法遏止暫停營業的命運。

地方稅務局指出，另其他受衝擊之娛樂業，如夾娃娃機、卡拉OK、電子遊戲業等，也啟動紓困機制，將實地訪視業者營業情形，如停業或娛樂設備數量減少，即輔導業者申請停業或調降娛樂稅。

▲彰化大戲院公告5月1日起暫停營業。（圖／翻攝自臉書彰化大戲院）

地方稅務局同時也提醒娛樂業者，受疫情影響娛樂設備數量減少，請速向該局或所屬分局申請調降娛樂稅，防疫期間，該局已於網站推出「防疫安心e稅專區」，提供24小時全天候線上服務，不用出門也能完成申請。民眾若有娛樂稅之相關問題，請撥該局免費服務電話0800-476969洽詢。

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